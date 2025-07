Al momento sono due le formazioni confermate

La Federazione Pallacanestro, tramite il Comitato Regionale Veneto, con il comunicato n° 2 datato 1/7/25, al momento consente il diritto di partecipare al campionato di serie C femminile soltanto a due formazioni regionali.

Il G.S. Belvedere (Tecnoedil Trento) e il Charly Merano, in virtù dei buoni risultati, avendo raggiunto rispettivamente semifinali e quarti di finale dei playoff, vantano il diritto di partecipare anche nella stagione 2025/26 al campionato di serie C. Discorso diverso per il retrocesso Basket Rosa Bolzano, che però può sperare in un ripescaggio, essendo la prima delle formazioni “riserva”, potrà chiedere di essere ammessa, sperando nella rinuncia di qualche formazione veneta. Stessa opportunità, ma con meno chance, essendo la quarta nella classifica delle “riserve”, per il JBR Rovereto, prima delle non promosse del campionato di Promozione femminile. Inutile sottolineare l’importanza che potrebbe avere per il movimento regionale, la presenza di quattro formazioni nel campionato di serie C nella prossima stagione.