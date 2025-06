Il primo volto nuovo del Basket Club Bolzano è Giulia Cecili

Firma la prima new entry della stagione 2025-26: si tratta di Giulia Cecili, playmaker classe 1999 in arrivo da Vicenza.

Nata a Mestre, Giulia ha iniziato la sua carriera cestistica a Marghera, prima di passare al Sanga, Alpo, San Giovanni Valdarno, Cus Cagliari, Vigarano, Roseto e Vicenza nell’ultima stagione. Proprio a Roseto e a Vicenza Giulia è stata una delle protagoniste indiscusse del campionato, dimostrando le sue qualità e diventando una delle figure di spicco, confermando il suo talento, e il BCB lo sa bene avendola affrontata da avversaria.

Si tratta di una playmaker di esperienza, con punti nelle mani e un'ottima capacità di creare assist per le sue compagne. Con il suo talento, velocità e la sua visione di gioco, sarà una risorsa fondamentale per il nostro progetto.

«Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova esperienza con il BCB. - afferma - Ogni nuova avventura porta stimoli diversi e opportunità di crescita, e sono convinta che anche questa sarà molto formativa. Per me ogni stagione è un’occasione per migliorare, sia come giocatrice che come persona, e credo che qui troverò l’ambiente giusto per continuare a farlo. Una delle mie caratteristiche principali è sicuramente la velocità, che cerco sempre di sfruttare sia per creare vantaggi che per dare ritmo al gioco».

«Era da tempo che cercavo Giulia. - confessa Massimo Romano - Volevo una tipologia di play con caratteristiche per velocizzare il nostro gioco e Giulia è perfetta per questo ruolo».