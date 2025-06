Saliou Niang selezionato al Draft Nba dai Cleveland Cavaliers

Questa notte, alle 4:25 ora italiana, si è realizzato il sogno di Saliou Niang: il giovane talento è stato selezionato con la cinquantottesima scelta al Draft NBA 2025 dai Cleveland Cavaliers.

Un viaggio straordinario quello di Saliou, arrivato a Trento nell’estate 2023 per un percorso pluriennale con il club bianconero, che partendo dall’Under 19 gli permettesse di guadagnare spazi con la prima squadra. “Sal” ha saputo bruciare le tappe grazie alla sua dedizione e a prestazioni di altissimo livello sia alla LBA Next Gen Cup sia nel campionato di eccellenza, meritandosi, anche complice qualche infortunio in squadra, l’occasione di esordire prima in EuroCup e poi in Serie A. Niang ha saputo sfruttare al meglio queste opportunità, conquistandosi minuti importanti sul parquet prima di un infortunio che lo ha costretto a uno stop nella parte finale della stagione 2023/2024 e durante l’off-season. La società ha deciso di puntare su di lui considerandolo parte importante del roster, accompagnandolo nel percorso di crescita con il supporto di coach Paolo Galbiati e il lavoro quotidiano di sviluppo individuale svolto con Marco Crespi. Il miglioramento costante di Saliou lo ha portato a mettersi ulteriormente in mostra, fino a volare negli Stati Uniti per prepararsi al Draft NBA.

«È un sogno che si realizza, - afferma il giocatore - sono davvero felice: è stata un’emozione incredibile. Per arrivare fino a qui ho lavorato tantissimo, ma continuerò a farlo con ancora più impegno per riuscire a giocare in NBA. Voglio ringraziare tutti: la società, i compagni di squadra, gli allenatori e i tifosi. Vi mando un abbraccio e un enorme grazie».

Fotografie Lega Basket di Serie A