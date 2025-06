Basket Club Bolzano e Charly Merano si alleano per il giovanile

In una conferenza stampa dedicata ai media il Basket Club Bolzano ha presentato un accordo con il Charly Merano che si focalizza sulla crescita delle giovani giocatrici locali, con l'obiettivo di potenziare la preparazione tecnica e lo sviluppo delle giovani atlete.

Si parte con il doppio tesseramento per partecipare al campionato di Serie C, con l’intento di rinforzare l’attuale squadra e contribuire al suo miglioramento competitivo. Questa opportunità rappresenta un'importante occasione di crescita per tutte le atlete coinvolte.

Non solo, alcune promettenti atlete meranesi avranno la possibilità di allenarsi e giocare a Bolzano con il BCB, un passo importante nel loro percorso sportivo, che consentirà loro di mettersi alla prova in una realtà di alto livello.

«Siamo orgogliosi di questo accordo e lo riteniamo molto importante. - afferma Alessandro Grazioli, diesse del Bcb - Siamo una realtà piccola rispetto ad altre zone d’Italia e se non iniziamo a fare rete rischiamo di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che una provincia e regione come la nostra merita. Ne abbiamo un’altro in via di definizione e il nostro sogno è quello di far calcare parquet importanti alle giocatrici locali. Il mondo del basket è sempre più complicato se vogliamo far sopravvivere questo bellissimo sport dobbiamo cercare di trovare risorse economiche e umane. Contiamo con collaborazioni come queste di creare sempre più un movimento che possa crescere».

«Vogliamo creare una strada alle nostre ragazze per portarle più avanti possibile. - gli fa eco Roberto Nini Schwienbacher, allenatore e dirigente del Charly Basket Merano. Abbiamo iniziato a parlarne e piano piano ci siamo resi conto che l’idea che abbiamo per le ragazze è la stessa».