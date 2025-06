Ufficializzati tutti i verdetti della stagione

Attraverso il comunicato n° 917 del 11/6/2025, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha ufficializzato tutti i verdetti della stagione 2024/25 appena terminata.

Oltre alla Tecnisan Rovereto guidata da coach Fumagalli, anche la King Service di Mestrino e il Basket Marostica, vengono promosse in serie C. A retrocedere in DR2, oltre all'Europa Bolzano e la Virtus Isola della Scala, che erano nel girone Ovest assieme alle altre formazioni regionali, ci saranno anche la Maricell Valbelluna, il Redentore Este, lo Studio B&M di Martellago e la Virtus Venezia, vecchia conoscenza del Gardolo, che condannò nella scorsa stagione la formazione di Trento nord, allora allenata da Simone Eglione, alla retrocessione, al termine di un drammatico doppio confronto.