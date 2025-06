Definita la nuova Coppa con un'importante novità

Il Comitato Regionale, a campionati appena conclusi, mediante le Disposizioni Organizzative per la nuova stagione, definisce la Coppa Trentino-Alto Adige, introducendo un'importante novità.

La stagione 2025/26 sarà aperta con la 25° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige "Memorial Zanelli", introducendo un'importante novità, ovvero la partecipazione "mista" con le formazioni regionali iscritte al campionato di DR1, oltre a tutte quelle che si iscriveranno alla nuova edizione della stagione entrante di DR2. Teoricamente la Coppa vedrà la partecipazione di 15 formazioni, le 12 di DR2 oltre alle tre squadre regionali ammesse al campionato di DR1, ovvero la Virtus Altogarda, il Civezzano e la neo promossa San Marco Rovereto. Al momento sarebbe possibile anche un derby societario fra la retrocessa dalla DR1 Europa Bolzano e la neopromossa dalla DR3, Alto Adige-Sudtirol. Le iscrizioni termineranno il 2 settembre, la Coppa avrà inizio il 13 dello stesso mese.

La formula di svolgimento comporterà almeno 4 gare per ciascuna squadra nella prima fase che determineranno le squadre ammesse alle Final Four ed avranno inizio, indicativamente, con il fine settimana del 13 settembre 2025.

Le Final Four tra le 4 squadre meglio classificate al termine del girone di qualificazione (semifinali in gara unica 1°-4°

e 2°-3° e finale in gara unica) saranno disputate in data 4 e 5 ottobre 2025. I Night Owls Trento, detengono il titolo, avendolo vinto per la prima volta nell'ottobre del 2024.

ALBO D’ORO:

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA

2024 VALSUGANA

2024 NIGHT OWLS TRENTO