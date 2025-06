Fissati i termini del campionato femminile 2025/26

Attraverso le Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha fissato i termini per la nuova stagione 2025/26.

Il campionato di serie C femminile, sarà disputato in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto. Il termine per le iscrizioni è fissato al primo settembre 2025, il campionato avrà inizio il 20 settembre per terminare il 15 giugno 2026. Le formule verranno determinate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Al momento le formazioni regionali con il titolo sportivo per potervi partecipare, sono la Tecnoedil Trento e il Charly Merano. A differenza della scorsa stagione le formazioni regionali saranno soltanto due, essendo retrocessa la squadra del Basket Rosa Bolzano, che potrebbe anche essere ripescata in caso di rinuncia da parte di qualche formazione veneta.