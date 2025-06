Fissati i termini della nuova stagione 25/26

Il Comitato Regionale Veneto, che è deputato alla gestione logistica del campionato di DR1 visto l’alto numero di formazioni venete, ha fissato i termini per la stagione 25/26.

Il termine ultimo di iscrizione è stato fissato per il 14 luglio 2025. Al momento attuale le formazioni regionali che avrebbero diritto di iscrizione sono la Virtus Altogarda, il Civezzano e la neo promossa San Marco Rovereto. A differenza della scorsa stagione, al netto di ripescaggi, le formazioni regionali saranno soltanto 3, una in meno rispetto alla scorsa stagione, avendo perso l’Europa Bolzano, retrocessa in DR2 e ovviamente la Tecnisan Rovereto, promossa in serie C. La stagione inizierà il 20 settembre 2025 per finire il 15 giugno 2026. Al momento pare che si tratterà di un campionato a 42 squadre, non ancora decise le suddivisioni territoriali e il numero di gironi. Nella scorsa stagione non si raggiunse il numero di 42 formazioni, ma soltanto di 39, causa varie rinunce da parte di formazioni venete. Come negli scorsi anni, le formazioni trentine saranno probabilmente inserite in un girone a maggioranza veneta, con formazioni veronesi e vicentine.