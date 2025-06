Il film della stagione di serie C femminile

Terminata la stagione della serie C femminile, ripercorriamo la stagione che ha portato due formazioni regionali a giocarsi l’accesso alle semifinali e una terza, che avendo mancato l’accesso ai playoff, è poi retrocessa dopo il percorso nei playout.

Tre le formazioni regionali iscritte, la Tecnoedil Trento che già militava in serie C, la neopromossa Charly Merano e il Basket Rosa Bolzano retrocessa dalla serie B. Le altre 11 formazioni partecipanti son tutte venete, con tre di queste particolarmente forti, Vittoria San Bonifacio, Famila Schio e Leobasket Lonigo.

Girone d'andata

Parte in salita il cammino per Tecnoedil Trento e Basket Rosa Bolzano, entrambe sconfitte all’esordio, mentre la neo promossa Charly Merano raccoglie una vittoria importante contro il Motta. Trento si riprende nella seconda giornata e Merano si conferma in casa contro una delle più forti, quel Leobasket Lonigo che poi giungerà terza a fine stagione. Ancora a quota zero le bolzanine del Basket Rosa Bolzano, retrocesse dalla serie B e con una brutta partenza in questa serie. La prima vittoria bolzanina arriva soltanto nella terza partita. Nel quarto turno, il Charly Merano di coach Corinaldesi fa sul serio, batte il Cittadella e mostra ambizioni da playoff. Bene anche Trento, anche se contro la modesta Alpo ultima in classifica. Nella sesta giornata il derby fra Tecnoedil Trento di coach Pedrotti e il Charly Merano è vinto dalle prime, che superano le rivali in classifica, portandosi al sesto posto. Nella nona giornata, Trento liquida il Valbelluna, il Charly perde ma tiene testa alla capolista San Bonificio, il Basket Rosa Bolzano espugna il campo dell’Alpo, tutte e tre le compagini regionali sarebbero ammesse ai playoff se il campionato terminasse qui. Nella giornata successiva, si consolidano le posizioni delle regionali, anche se Trento esce sconfitta di una sola lunghezza dal campo della capolista San Bonificio. Nell’undicesima arriva la zampata per Trento e Merano, le prime battono Noventa, il Charly vince nel derby altoatesino, si consolida la posizione di entrambe. Prosegue la corsa per Trento e Merano, le ragazze di Pedrotti vincono pesantemente a Bolzano, le meranesi sul campo di Garda, le bolzanine ora rischiano grosso, fuori dalla zona playoff. Il girone d’andata si chiude con la vittoria casalinga della Tecnoedil Trento ai danni del Garda, punti che blindano la quinta posizione per le trentine.

Girone di ritorno

Girone di ritorno che non parte nel migliore dei modi per le formazioni regionali, addirittura nella seconda giornata sono tutte sconfitte. Il Charly rialza la testa nella successiva, battendo Alpo, le bolzanine vincono a Noventa. La Tecnoedil di Pedrotti si riprende nella trasferta di Alpo mantenendo il quinto posto in solitaria, bolzanine a quattro punti dalla zona playoff, ma non è facile fare punti, specie se si perde in casa da Garda nella giornata successiva. Nella sesta giornata il Charly si vendica dell’andata contro le trentine, acciuffando il sesto posto, quello che pare il più adatto alle meranesi, bolzanine che precipitano a sei lunghezze dalla zona playoff che vorrebbe dire salvezza diretta. Settima giornata con sussulto bolzanino, vittoria casalinga contro Motta, Trento perde di due sole lunghezze contro Schio, Merano vince a Padova contro Camin e aggancia proprio le ragazze di coach Pedrotti. Nell’ottavo turno Trento e Merano vincendo blindando l’accesso ai playoff, per Bolzano sarà durissima rientrare, nonostante la vittoria nella giornata successiva contro Alpo. Bolzano sogna, nella decima espugna Cittadella, si porta a due punti dalla zona playoff. Nell’undicesima di ritorno, le bolzanine vincono il derby contro il Charly, mentre Trento espunga il campo del Noventa, il passaggio di tutte e tre ai playoff è fattibile e per la squadra di Omar Pedrotti è già una certezza. Penultima giornata con il Charly di coach Corinaldesi che vincendo contro il Garda si conquista il passaggio ai playoff, mentre Trento batte Bolzano condannando le altoatesine ad un percorso difficilissimo per salvarsi. Ultima giornata dove vince soltanto il Charly, che si conquista così il sesto posto e il diritto di giocarsi i playoff contro le trentine, che le precedono di una sola posizione. Bolzano ai playout, dopo essersi illuse nelle ultime giornate.

La classifica della regular season

Quarti di finale

Il derby regionale per incoronare la migliore delle regionali è una gara estremamente sentita. In gara 1 prevale la formazione tentino, ma a Merano è un’altra storia, infatti il Charly vince e allunga la serie. La miglior Tecnoedil Trento della stagione piega le ragazze di coach Corinaldesi in gara 3, volando così in semifinale a sfidare la corazzata Famila Schio.

Tribolato il percorso del Basket Rosa Bolzano di Roubal, che perde in gara 1 per mano del Noventa, per poi invece vincere fuori casa in gara 2. Nello scontro decisivo la spuntano le bolzanine, andando così a giocarsi la semifinale contro il Camin Padova.

Padovane che in virtù della miglior classifica, partono favorite grazie al fattore campo, che sfruttano appieno, vincendo in gara 1. Per fortuna le bolzanine in gara 2 riescono ad imporsi, allungando così la serie. Nell’ultima e decisiva sfida, le padovane non trovano una grande concorrenza e vincono per 46-28, condannando le bolzanine alla seconda retrocessione di seguito.

Il tabellone playout

Semifinale

In gara 1 c’è poco da fare per le trentine, che subiscono un passivo importante per mano del Famila Schio. Diversa la faccenda in quel di Ravina, dove le ospiti la spuntato, ma per una sola lunghezza, andando così in finale contro il Leobasket 98, per vincere in due gare e guadagnarsi il passaggio in serie B, in compagnia della Vittoria San Bonificio, promossa direttamente nella categoria superiore.

Il tabellone playoff