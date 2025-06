Alto Adige-Sudtirol vincente nel derby di finale

Senza grandi sorprese, viste invece in DR2, nel campionato di DR3, è la favoritissima Alto Adige-Sudtirol a vincere nel derby “vichingo” contro i fratelli dell’Europa Bolzano, confermando bene o male quello che si era intravisto già da inizio di stagione.

Si parte con un paio di assenze importantissime in casa Europa Bolzano, lo squalificato coach Pavani e l’uomo più rappresentativo di questa formazione, Porfido. La capolista e dominatrice della regular season parte bene, canestro e poi tripla di Cestaro, cugini dell’Europa Bolzano, per l’occasione allenati dal vice Aldo Baldessari, che provano a rimanere in scia, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 13-6. Q2 più equilibrato, Europa più pericolosa e che si toglie di dosso il complesso della “sorella minore”, i tre canestri di seguito di Maccagnan si fanno sentire nel bilancio parziale, le due formazioni arrivano a metà partita sul punteggio di 24-19, il match pare aperto a qualsiasi esito. E’ nel Q3 con il rientro in campo che si nota la maggiore versatilità dell’Alto Adige–Sudtirol, con la formazione guidata da capitan Barbolini che inizia a spingere come ha fatto per buona parte della stagione. Le triple di Pizzo e Antonelli si fanno subito notare, nonostante il missile di Fabjanovic che in parte illude per un momento gli uomini di Baldessari. Il parziale è nettamente dominato dall’ Alto Adige-Sudtrirol, si arriva al suono della penultima sirena con il punteggio di 45-33. L’ultima frazione di gioco è molto più equilibrata, a Barbolini e soci non serve spingere più di tanto, il buon vantaggio gli fa assaporare la vittoria finale. Assistiamo al tentativo iniziale di Fabjanovic di raddrizzare la partita, tripla e subito dopo un canestro per tentare di riaprire la partita, ma è troppo poco e il ritmo è calato per entrambe. Il tempo corre, le energie sono comprensibilmente calate, si arriva al definitivo 55-42, che premia la favorita della vigilia, l’Alto Adige-Sudtirol, che avendo dominato tutta la stagione, va a vincere il campionato e di conseguenza il diritto di calcare i legni della DR2 nella prossima stagione, dove probabilmente incontrerà un’altra Europa Bolzano, quella retrocessa dalla DR1.

A livello individuale, nessun giocatore in campo con numeri stratosferici, del resto il punteggio non lo permetteva. Fra i campioni, Pizzo a quota 13, grazie anche a tre triple, a seguire Cestaro con 9. Nell’Europa Bolzano, Maccagnan il più prolifico a segno con 10 punti, seguito da Fabjanovic con 9, autore di due triple. Si conclude come era abbastanza prevedibile la stagione 2024/25 del campionato di DR3, che ha comunque riservato delle sfide particolarmente interessanti, conferme e anche qualche bella sorpresa e novità. Certo la prossima stagione, vedrà il tentativo di riscossa delle formazioni trentine, rimaste a becco asciutto in questa, a partire dai Macaco’s Arcobaleno e dai Not In My House, esclusi dalla finale e che si sono dovuti accontentare della lotta per il terzo posto.