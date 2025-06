Un San Marco schiacciasassi vince il campionato

Il San Marco Rovereto, trascinato da un Dorigotti incontenibile, si aggiudica la finale del campionato contro il Gardolo e il diritto di partecipare la prossima stagione in DR1.

Match che parte con il Gardolo di coach De Palo avanti, dopo il canestro di Dellai, tripla del “senatore” Gambino che poi si ripete con un nuovo centro da due. Dellantonio risponde in solitaria, due canestri e una tripla. Leggero dominio a favore dei padroni di casa, che chiudono il primo parziale avanti di 23-17. Nel Q2 arriva la pronta reazione degli uomini guidati da coach Franceschini, tre canestri iniziali di Rella pesano molto, i suoi lo seguono e il divario è ben presto appianato, si va alla pausa lunga sul punteggio di 37-38, decisiva la tripla di Dorigotti per mettere il naso avanti.

Con il rientro dalla pausa lunga, il ritmo non cambia, ospiti che ancora spingono sull’acceleratore, due triple consecutive di Dorigotti piegano il morale della difesa di De Palo, le due formazioni arrivano al suono della penultima sirena sul punteggio di 52-60, ultimi sei punti in maglia gialla da parte di Dellai. Ultima frazione più equilibrata, il Gardolo parte con una tripla di Bertoluzza e poco più tardi di Gambino. Dorigotti non ci sta, piazza tre triple nel parziale, ma soprattutto il controllo del match, e il San Marco Rovereto tiene saldamente in mano la disputa, arrivando al punteggio finale di 72-84, che premia la lunga cavalcata roveretana, con la squadra della Città della Quercia, che imitando la prima squadra, si aggiudica il campionato e il diritto di giocare la prossima stagione nella categoria superiore, “ereditando” in qualche maniera il posto vuoto lasciato proprio dalla formazione di Fumagalli che è volata in serie C. Partita bella e interessante, specie l’ultimo parziale, giocato in maniera equilibrata e con un ritmo altissimo. Nelle fila del Gardolo, gran prova di Dellai, a segno con 22 punti, una sola tripla a referto nella serata. Gambino a quota 18, con 5 triple, bene anche Lucchini a quota 10. Serata da ricordare per Dorigotti, 37 punti, miglior partita della stagione e ben 6 triple a referto. Ottima prova anche di Rella, per lui 17 punti nella partita conclusiva della lunga stagione vittoriosa della formazione guidata da coach Franceschini.