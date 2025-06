Volpi Rosse indomite che conquistano la terza posizione

Gli arrembanti Red Fox Mori-Brentonico, vincendo fuori casa contro il Pergine, si aggiudicano la terza piazza, mostrando come sul finire di stagione si sono dimostrati particolarmente pericolosi.

Formazioni entrambe non al completo, Proch Lorenzo per le “volpi rosse” da un lato, Folgheraiter e Zampedri sul versante Pergine causa infortunio, gli assenti più importanti. Formazione di coach Tranquillini che parte bene, ma il Pergine di Vigolo risponde colpo su colpo, primo parziale equilibrato e che si chiude con il punteggio di 17-18. Q2 che vede le “volpi rosse” farsi più pericolose in attacco, Schwachtje è una spina nel fianco avversario, a metà partita il punteggio è di 31-36. Sarà il terzo parziale a determinare pesantemente l’esito finale, l’attacco dei Red Fox è un continuo martellamento, il ritmo è molto alto per una finale di consolazione, si giunge al suono della penultima sirena, con il punteggio di 44-60. A questo punto arriva la sveglia per gli uomini di Vigolo, che percepiscono di aver perso il contatto dagli avversari, iniziano a giocare come sanno e a mettere in seria difficoltà la squadra di Tranquillini, arrivando a mettere in discussione l’esito. Red Fox che si salvano per un pelo, l’ultima sirena è un vero sollievo a fine stagione, la partita si chiude sul 65-67, che premia la forza di volontà della formazione di Mori-Brentonico, abile a giocare la fase finale della stagione. Nelle fila perginesi, bene Mancinelli con 28 punti e a seguire Dallaserra con 14. Fra gli ospiti in maglia rossa, il veterano Schwachtje a quota 14, Cipriani a segno con 10.