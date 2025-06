Definiti i termini della nuova stagione 2025/26

Come per le altre categorie, fissati i termini per le iscrizioni delle squadre che vorranno partecipare al campionato di Divisione Regionale 2, infatti le iscrizioni dovranno avvenire entro il 2 settembre.

Il comitato regionale della Federazione Pallacanestro, ha anche fissato i termini di inizio e fine per il campionato 2025/26, che andrà dal 11 ottobre 2025, per terminare il 7 giugno 2026. Non ancora disponibile il numero e soprattutto i nomi delle formazioni iscritte. La novità interessante è che le formazioni di DR2, concorreranno assieme a quelle di DR1 della regione, alla 25° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, ambito che in passato è sempre stato riservato ad un’unica categoria.

Nella stagione appena conclusa, Il San Marco Rovereto, ha conquistato il titolo pur non essendo fra le favorite alla vigilia, eliminando fra l’altro la favorita Night Owls Trento e in finale quella che pareva la predestinata alla conquista del titolo, il Gardolo. La formazione roveretana, vincendo il titolo, ha acquisito il diritto di partecipare nella categoria superiore della DR1.