Pubblicati i termini per la stagione 2025/26

Fissati i termini per le iscrizioni delle squadre che vorranno partecipare al campionato di Divisione Regionale 3, infatti le iscrizioni dovranno avvenire entro il 2 settembre.

Il comitato regionale della Federazione Pallacanestro, ha anche fissato i termini di inizio e fine per il campionato 2025/26, che andrà dal 11 ottobre 2025, per terminare il 7 giugno 2026. Non ancora disponibile il numero e soprattutto i nomi delle formazioni iscritte, anche perché sarà il “primo campionato a libera partecipazione” per l’intera regione Trentino-Alto Adige, quindi anche formazioni senza titolo sportivo possono iscriversi a patto di adempiere a tutte le formalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali. A differenza della scorsa stagione, le formazioni di DR3 non potranno partecipare alla 25° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige.

Nella stagione appena conclusa, l’Alto Adige-Sudtirol ha dominato la regular season, vincendo poi nella finale playoff in gara secca contro i “fratelli” dell’Europa Bolzano, vincendo il derby che ha lanciato la formazione di capitan Barbolini a fare il salto di categoria.