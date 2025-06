La Tecnisan Rovereto entra nella storia

Tecnisan Rovereto che in gara 2 domina dal primo minuto, regalandosi così la vittoria del campionato e il diritto di partecipare nella prossima stagione in serie C.

Coach Fumagalli schiera da subito Czumbel, Finarolli, Pizzini, Pisoni e Rossaro. Inzio al fulmicotone per gli ospiti roveretani, prima Pisoni e poi Finarolli, 0-4 che fa subito chiamare il primo timeout. Czumbel risponde al canestro dei vicentini, poi Almami Sylla firma il 2-8. Breve rimonta dei padroni di casa, Dorigotti la interrompe con un canestro, Almami Sylla firma il tranquillizzante 7-14 che chiude il primo parziale.

Creazzo apre con una tripla, risponde Dorigotti in egual maniera. Di Almami Sylla il nuovo canestro, subisce anche fallo e piazza anche un libero, 10-20. Czumbel risponde con un canestro ad una tripla dei veneti. Il gap si riduce in maniera importante con il canestro di Bortolamei, sul 18-22 coach Fumagalli ritiene opportuno chiamare il timeout. Matassoni sblocca con due liberi, poi ancora un suo canestro subito dopo quello del compagno di squadra Pisoni, 20-28. Creazzo le prova tutte per rientrare in partita, ma non è così facile, a metà partita il punteggio è di 22-29, gap invariato.

Inizio che taglia le gambe ai vicentini quello del Q3, due triple di Rossaro e Pizzini, 22-35, forse il momento dove si capisce lo strapotere roveretano. Czumbel infila la tripla del 24-41. Piccolo colpo di coda dei padroni di casa, canestro e tripla del 34-45 che costringono al timeout. Matassoni piazza un canestro importante, due liberi piazzati da Brancaccio e poi da Czumbel, chiudono il terzo parziale con il punteggio di 39-51.

Ultima frazione aperta da Creazzo, ma Dorigotti risponde. Matassoni fa volare a +12, poi arriva Almami Sylla, 43-57 e timeout da parte dei padroni di casa. Zanella a circa metà parziale piazza la tripla che fa capire ai più che non si giocherà una terza gara, 43-60. Con la tripla di Pizzini i roveretani toccano il +20 del 45-65. La tripla di Almami Sylla più che a ribadire lo strapotere roveretano serve a fissare il massimo vantaggio del match, 48-70. I due liberi piazzati al termine da Dorigotti servono solo per alimentare la bella storia che lancia la Tecnisan Rovereto in serie C, vincendo per 52-72 gara 2, chiudendo la disputa in anticipo e lanciando la formazione roveretana nella storia del basket regionale.

Match mai messo in discussione, dominato sin dall’inizio, Creazzo mai in vantaggio e senza aver mai raggiunto gli avversari. A livello individuale, Almami Sylla a segno con 14 punti, seguito da Dorigotti e Czumbel, entrambe a quota 12. Da segnalare anche Matassoni, quota 9 per lui. Termina nel migliore dei modi la stagione di DR1, con la vittoria in gara 2 della formazione roveretana, che accede alla serie C dopo stagioni di gavetta in D e anche in Promozione.