Il punto su gara 2 delle semifinali di DR3

Anche le semifinali di DR3, come già accaduto in DR2, si sono chiuse senza che nessuna formazione sia dovuta ricorrere alla terza gara. Se da un lato abbiamo avuto solo conferme, dall'altra non sono mancate le sorprese.

Tutto facile per la vincitrice della regular season, l' Alto Adige Sudtirol infatti si è imposto facilmente contro i Not In My House di coach Caldara, all'andata vincendo per 68-47 e ripetendosi al ritorno con il punteggio di 44-69. Non è di certo una sorpresa la formazione bolzanina guidata in campo da capitan Barbolini, che ha dimostrato l'ottimo stato di forma anche in fase playoff e ovviamente è la formazione attualmente favorita per la vittoria finale.

L'altra semifinale ha invece riservato qualche sorpresa, infatti la doppia vittoria dell'Europa Bolzano ai danni dei Macaco's Arcobaleno, non era per nulla scontata. La sfida fra i due migliori allenatori della serie, Pavani e Pizzinini, è stata equilibrata, era più che ragionevole pensare che le due squadre arrivassero a giocare la "bella" sul campo di Povo, ma è mancato un solo punto e il rimbalzo vincente del veterano Porfido ha chiuso la serie in anticipo. All'andata sul campo di Povo finì per 56-60, al ritorno in quel di Bolzano, il punteggio è stato di 60-59, ancora a favore degli uomini guidati da coach Pavani. Una finale tutta bolzanina non pareva impossibile ad inizio campionato, certo le formazioni trentine speravano quantomeno di arginare lo strapotere delle due formazioni altoatersine, che ora si giocheranno il titolo in gara secca.