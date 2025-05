Alto Adige-Sudtirol senza problemi anche in gara 2

Si conclude in gara 2, come del resto tutte le semifinali senior di questa stagione, anche il confronto fra Night Owls e Alto Adige-Sudtirol, con i bolzanini vincenti a Trento e che ora volano verso la finale-derby da favoriti.

Inizio di partita autorevole per gli uomini in maglia verde guidati da capitan Barbolini, subito a segno, tre canestri di Cestaro si fanno sentire, nonostante il buon lavoro del trentino Maccani, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 13-20. E' nel Q2 che si nota la maggior capacità offensiva degli ospiti, uomini di Caldara a segno in poche occasioni, bolzanini che guadagnano ulteriore vantaggio nonostante il ritmo più blando, nuova tripla di Cestaro e a metà partita il punteggio è di 20-32. Con la ripresa il ritmo aumenta, specie quello degli ospiti, che han fretta di chiudere la disputa, due canestri di seguito di Moretti danno la mazzata ai padroni di casa, al suono della penultima sirena il punteggio è di 31-48. Ultima frazione di gioco anch'essa dominata dagli ospiti, che senza strafare accumulano un vantaggio cospicuo nella durata del Q4, avvicinandosi in più occasioni al +30, triple di Pizzo e Moretti per affondare definitivamente la formazione guidata da coach Caldara, che deve dire addio all'ultima speranza trentina di piazzare in finale una formazione che potesse spezzare l'egemonia bolzanina in questa stagione. Finale di partita con il punteggio di 44-69, molto simile a quello di gara 1, confermando lo strapotere in questa fase di campionato per la squadra capitanata da Barbolini. Fra i padroni di casa, soltanto Colombo con 10 punti a referto. Nelle fila degli ospiti bolzanini, bilancio ben diverso, con Pizzo a quota 18, Cestaro 13 e Moretti con 12.