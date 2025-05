Night Owls e Blue Bear a caccia del quinto posto

Emozionante anche la caccia al quinto posto per la DR2, dove nelle semifinali fra le formazioni che avevano perso nei quarti di playoff si son viste delle belle sfide, anche se terminate entrambe in gara 2.

La favoritissima Night Owls Trento, cerca di compensare alla delusione di non essere fra le prime della classe, andando a caccia del quinto posto. Sulla sua strada il Valsugana di coach Orempuller, che ha dovuto lasciargli il passo, 69-67 all'andata, mentre a Civezzano han dominato i "gufi" con il punteggio di 45-77. All'andata, in doppia cifra Costanzo e Frenez, entrambe a quota 19 fra i “gufi”.Ntiamoah con 20, Consolini e Frisanco entrambe a quota 9 nel Valsugana. Nella partita di ritorno, fra le fila del Valsugana, soltanto Massari in doppia cifra con 11. Meglio nelle fila dei Night Owls, Frenez e Costanzo si ripetono, 20 per il primo e 15 il secondo. In doppia cifra anche Santoni e Lazzari con 12 a testa per gli uomini in maglia nero-gialla che ora si giocheranno la finale con il fattore campo a favore.

Nell'altra semifinale, i Blue Bear hanno avuto la meglio sul Cus Trento, dapprima espugnando il campo degli universitari con il punteggio di 55-68. Fra i padroni di casa in doppia cifra Brunello e Rocca con 12 a testa, in luce Filippini a quota 11. Negli "orsi blu", Angelini straordinario con 21 punti, bene Grespan e Germanà entrambi a quota 10. Molto più sofferta gara 2 nella tana degli "orsi" con questi che vincono all'ultimo con il punteggio di 59-58 in maniera più che rocambolesca. Blue Bear di coach Valla sotto di -4 a 15” dal termine, tutto ormai sembra volgere verso gara 3. A 8” dal termine, tripla di Asin e gli “orsi” vanno a -1. A mezzo secondo dal termine dopo una rimessa, fallo del Cus ai danni di Asin, che dalla lunetta piazza un due su due che lancia i Blue Bear a caccia del quinto posto. Asin e Casagrande in doppia cifra, con 13 e 12 punti rispettivamente. Nelle fila della formazione guidata da coach Magno, Pirrelli a quota 12 e a seguire Brunello con 11.