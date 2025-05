L'Europa Bolzano è la prima finalista

E' l'Europa Bolzano di coach Pavani a staccare per prima il biglietto per la finale, battendo seppur di misura i Macaco's Arcobaleno in gara 2, fermando così la corsa a quella che è sempre stata considerata l'unica capace di competere con l'altra formazione di Bolzano, egemone nella regular season e anche nei playoff.

Sfida delicata quella che vede contrapposte le formazioni guidate dai due coach migliori della stagione. Sono i padroni di casa agli ordini di Pavani a prendere le iniziative iniziali, sapendo benissimo che non sarà facile vincere due gare di seguito con gli uomini in maglia rosa-nero mimetica, le tre triple di seguito firmate Perchinelli, Profaiser e Porfido, contribuiscono al primo iniziale vantaggio, 17-12 al termine del Q1, ospiti a segno quasi esclusivamente dalla lunetta. Q2 decisamente di marca trentina, apertura con tripla di Barbieri, seguito dal canestro di Valla. Prosegue l'opera di martellamento dei trentini verso il ferro avversario, i padroni di casa sono all'angolo, solo la tripla di Porfido li tiene in vita, 22-32 a metà partita.

Ripresa dove le formazioni giocano un basket più equilibrato, uomini di coach Pizzinini che non sono più nello stesso mood offensivo del quarto precedente nonostante l'apertura con la tripla di Osello, evidentemente il Q2 è costato energie preziose. La tripla di Ginestous al termine del parziale fa un po' la differenza fra le due squadre, suono della penultima sirena sul punteggio di 43-48. Ultimo parziale dove i padroni di casa giocano il tutto per tutto, due triple di Ginestous e Profaiser per ridurre il gap. Non da meno i Macaco's, due triple di seguito di Giannini per non perdere il treno. A soli 10" dal termine, i trentini sono avanti di 3 punti, 56-59, questo vorrebbe dire arrivare in gara 3. Contropiede che va a segno di capitan Ginestous, subisce anche fallo, ma dalla lunetta il capitano bolzanino non è preciso come avrebbe sperato, ma il suo attentissimo compagno di squadra Porfido vince il rimbalzo e infila il definitivo 60-59 che chiude la disputa in anticipo, la profezia di inizio gara 1 di coach Pavani si è avverata.

Si ferma qui la corsa dei Macaco's Arcobaleno verso la finale, obiettivo chiaramente dichiarato sin dall'inizio stagione. Miglior partita stagionale per capitan Ginestous, a segno con 16 punti e anche il lusso di tre triple. Bene Porfido a quota 11 e Profaiser con 10. Fra i trentini, Passerini inimitabile, 20 punti, il secondo marcatore Osello, fermo a quota 9. Ora si prospetta il vero incubo delle formazioni trentine, una finale tutta bolzanina.