Il nono posto è del Paganella Lavis

E’ la formazione guidata da coach Rudella ad aggiudicarsi la “finalina” di consolazione per il nono posto, con la formazione di Lavis che si impone sul campo del Maia Merano.

Parte forte la squadra di Zampedri, subito avanti e che chiude il primo parziale con il punteggio di 15-9. La risposta lavisana degli uomini di Rudella non tarda ad arrivare, veloce ed intensa la manovra offensiva, difesa meranese alla mercé dell’attacco trentino, a metà partita i ruoli sono invertiti, 24-26. La pausa lunga fa bene agli uomini di Zampedri, rientrano in campo e ribaltano da subito la situazione, mettendo in seria difficoltà gli ospiti, che non si aspettavano una reazione del genere dopo il quarto precedente, meranesi che si portano avanti lasciando indietro gli avversari, arrivando al 30’ di gioco sul 43-34. Il bello del basket lo si vede in questi frangenti, ultimo quarto di un match per la “finalina" per il nono posto stagionale, dove gli ospiti sotto di 9 punti, inscenano una reazione davvero rabbiosa e che porta ad un nuovo ribaltone, con ospiti che vanno a vincere meritatamente il match, con il risultato finale di 48-55. Fra i padroni di casa altoatesini, in doppia cifra Ladurner con 14 punti e Frinu con 11. Nelle fila del vincente Paganella-Lavis, a segno Marchesi con 14 punti e a seguire Bortolami con 11. Bella riscossa per il Paganella Lavis, giunto ultimo in regular season, ma che ha saputo esprimersi al meglio nei playout, andando a prendersi la “finalina" per il nono posto.