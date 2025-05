E' il San Marco Rovereto a volare in finale

La seconda formazione a raggiungere la finale dei playoff di categoria, è un po' inaspettatamente il San Marco Rovereto di coach Franceschini, che vincendo in gara 2 contro il Pergine, stacca l'agognato biglietto con vista scudetto.

Prima parte del match nel segno dell'equilibrio, tanto che il Q1 si chiude sul punteggio di 11-12, la tripla di Mancinelli Egon tiene avanti gli ospiti. Il ritmo del Q2 si alza notevolmente, ma le due formazioni rimangono comunque in perfetto equilibrio, il passo falso non vuole farlo nessuno, a metà partita il punteggio è sul 36-37, con ospiti che sperano vivamente nel colpaccio per riaprire la serie e giocarsi la "bella" in casa.

Con la ripresa, assistiamo alla formazione guidata da coach Vigolo che si fa particolarmente pericolosa, padroni di casa che soffrono l'offensiva e alla lunga devono cedere, tanto che alla sirena della mezz'ora il punteggio vede prevalere il Pergine, 51-62, determinanti i punti del duo Dallaserra e Zampedri. Ultima frazione di gioco che vale una stagione per i padroni di casa, chiudere la disputa in anticipo vorrebbe dire molto, più di quello che sembra. Subito due triple di Vinante e Dorigotti, che poi si ripetono poco più avanti. Roveretani che giocano un parziale perfetto, ospiti in affanno. La tripla di capitan Dellantonio fa poi assaporare in anticipo il sapore della finale e il match si chiude con il punteggio definitivo di 80-72, che spedisce i giocatori della "città della quercia" direttamente in finale. Fra i padroni di casa, prova da copertina per Dorigotti, 27 punti e tre triple. Bene anche Vinante con 16, per lui i missili da tre recapitati sono stati 5. In doppia cifra anche Rella e Dellantonio, rispettivamente 14 e 13 punti. Nelle fila perginesi, ottima prova per Dallaserra e Zampedri entrambe a quota 20, bene Mancinelli a segno con 18 punti. Il Pergine di coach Vigolo si ferma nella corsa alla conquista del campionato, come nella scorsa stagione, dovrà andarsi a giocare la finalina di consolazione per il terzo posto.