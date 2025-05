E’ il Gardolo a trazione Gambino la prima finalista

E’ il Gardolo di De Palo la prima finalista del campionato di DR2, che vincendo anche in gara 2 a Mori contro i Red Fox, vola in finale, nell’attesa di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dal confronto fra San Marco Rovereto e il Basket Pergine.

Partono bene i padroni di casa guidati da coach Tranquillini, giocano un gran bel parziale, prendendo bene le misure agli uomini in maglia gialla, che però rispondono al meglio, non lasciandosi intimorire più di tanto, primo parziale che termina sul punteggio di 17-16. Il Q2 vede in scena il Gardolo di De Palo che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione, capace di colpire da lontano, ma sopratutto la difesa asfissiante che rovina tutte le manovre offensive avversarie, a metà partita il punteggio cambia drasticamente, 27-33, il “senatore” Gambino pare essere particolarmente sul pezzo in questa fresca serata di maggio.

La ripresa porta qualche buon consiglio alla formazione di casa, infatti le “volpi rosse” riescono a rintuzzare un po’ allo strapotere del parziale precedente, riducendo il gap, 38-41 al suono della penultima sirena. L’ultima frazione di gioco è emblematica della strategia di coach De Palo, difesa più che tenace che impedisce ai padroni di casa di produrre il gioco come vorrebbero, qualche missile da lontano per spezzare ritmo e morale e alla fine la frittata è fatta, la squadra in maglia rossa capace di soli 4 punti nel parziale, per il Gardolo è semplice scappare e chiudere la pratica con un sonoro 42-56, semifinale che si è dimostrata più semplice di quanto si aspettava lo staff stesso della formazione di Trento nord. Prova da incorniciare per il “senatore”, infatti Gambino va a segno con 24 punti e ben tre triple. Un pò sottotono rispetto alla propria media, ma comunque positivo Dellai, a quota 12, per una volta adombrato da un compagno di squadra. Lucchini infortunato, scavigliato, forse dovrà saltare la finale, questa la vera brutta notizia per De Palo. Fra i Red Fox, Proch Lorenzo a quota 13, seguito da Benedetti con 11. Il forte Schwatchtje imbrigliato dalla difesa avversaria, fanno notizia i suoi pochi punti a referto, soltanto 5. Ora Gardolo dovrà aspettare gli esiti fra San Marco Rovereto e Basket Pergine per conoscere la propria avversaria, ma con la lucidità di aver giocato una gran bella semifinale, sbarazzandosi ben presto dell’avversaria di turno.