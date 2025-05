Alto Adige vincente nella prima semifinale

Netta affermazione per l'Alto Adige Sudtirol in gara 1 di semifinale, che in 40 minuti ipoteca il passaggio per la finalissima, dominando nella prima sfida contro i Not in My House.

Parte subito forte la squadra capitanata da Barbolini, triple di Antonelli e Cestaro per far capitolare la difesa avversaria, primo parziale che si chiude sul punteggio di 19-11. Q2 con meno differenze fra le due formazioni, ma ancora con i padroni di casa che guadagnano terreno, nonostante i tre missili, due di Maccani e uno di Colombo per gli ospiti, a metà partita il punteggio è di 41-28.

Al rientro dalla pausa lunga, parziale abbastanza equilibrato, con padroni di casa ben consci di avere in mano il match, ma comunque capaci di allungare di poco ulteriormente, scadere dei 30' di gioco sul punteggio di 55-40, formazione di coach Caldara che difficilmente potrà rientrare in partita a questo punto. Ultimo parziale che vede ancora il dominio in campo dei bolzanini, la tripla del capitano serve anche a ribadire la superiorità territoriale e match che termina sul punteggio finale di 68-47. A livello di individualità, fra i padroni di casa, solita prova da incorniciare per Pizzo, autore di ben 24 punti, seguito da capitan Barbolini con 11 e Cestaro a quota 10. Fra gli ospiti, in luce Colombo e Maccani, rispettivamente 14 e 13 punti nella serata.

Ora match point in mano ai bolzanini, che possono chiudere la pratica già in gara 2, a meno che gli uomini di coach Caldara tentino il disperato colpo di mano fra le mura di casa.

Gara 2

NOT IN MY HOUSE TRENTO - ALTO ADIGE SUEDTIROL

Mer 28/05/2025 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale Gara 3

ALTO ADIGE SUEDTIROL - NOT IN MY HOUSE TRENTO

Lun 02/06/2025 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO