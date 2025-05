E' Creazzo l'altra finalista

Semifinali sbrigative quelle di questa stagione per la DR1, anche a Creazzo come per la Tecnisan Rovereto, sono bastate due sole gare per accedere all'agognata finale di categoria che permetterà la promozione per l'accesso alla serie C.

La squadra di coach Bortoli ha prevalso anche in gara 2, vincendo per 75-81 sul difficile campo dell'Arzignano allenato da Garnero. Partono bene gli ospiti del Creazzo, 12-21 il primo parziale, poi ridimensionato a metà partita, 38-43. Con la ripresa gli ospiti riguadagnano terreno, 55-63. Gap ridimensionato nell'ultimo parziale, sino al definitivo 75-81 che manda Creazzo a giocarsi la stagione in finale contro i roveretani. Nel Creazzo, un trio composto da Bartolamei, Antonijevic e Marchini, tutti a quota 16 punti. Nell'Arzignano, bene Pimazzoni con 23 punti, seguito da Muraro a quota 13.