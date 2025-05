Bolzano vince e allunga la serie

Il Basket Rosa Bolzano, come nel primo turno di playout, si giocherà tutto in gara 3, avendo vinto nel turno casalingo contro la Pallacanestro Camin. Le sorti della formazione bolzanina, si giocheranno tutte nell’ultima gara della stagione.

Le ragazze di coach Roubal, trovano il successo in gara 2 e alimentano le speranze di salvezza, che sono riposte tutte nell’ultima gara stagionale, che si giocherà mercoledì prossimo. Equilibrato il primo parziale, che termina con le bolzanine avanti per 7-6. Il piccolissimo gap viene appianato dalle ospiti padovane nel Q2, a metà partita il punteggio è di 23-23. Pausa lunga e nuove strategie pensate nello spogliatoio che portano il giusto slancio alle bolzanine, capaci di giocare un bel parziale e a guadagnare terreno, al suono della penultima sirena il punteggio è di 36-30. Meno divario nel Q4, ma tutto serve alla causa delle bolzanine che chiudono avanti il match con il punteggio di 53-46, andandosi ora a giocare la salvezza in gara 3 a Padova. A livello personale, non stecca il match De Balzo Guaye, autrice di 17 punti, regina incontrastata del parquet. In doppia cifra anche Hafner, protagonista con 11 punti a referto.

Gara 3

PALL. CAMIN - BASKET ROSA BOLZANO Mer 21/05/2025

PALACAMIN - Via Lisbona, 23 Località Camin - PADOVA