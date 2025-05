I playoff dell'Aquila cominciano domani sera alla ilT Arena

Sabato prendono il via i playoff della Dolomiti Energia Trentino e non poteva esserci sfida più affascinante dell'incrocio con i campioni d'Italia in carica dell'Olimpia Milano. Fin qui è stata una stagione straordinaria per i bianconeri, che hanno riscritto i record del club e conquistato il primo trofeo della propria storia proprio contro Milano, nella finale di Coppa Italia, ma Forray e compagni non vogliono fermarsi ora, soprattutto davanti al proprio pubblico. Trento e Milano hanno regalato sempre partite epiche e momenti indimenticabili: dai quarti di finale di EuroCup nel 2016, alle semifinali scudetto del 2017, dalle finali scudetto del 2018 alla recente finale di Coppa Italia. Quella che si apre sabato (alle ore 18 sarà la sesta serie playoff tra le due squadre: Milano ha vinto nei quarti del 2015, 2021 e 2024; Trento si impose nella semifinale 2017 (4-1), mentre l'Olimpia vinse la finale 2018 (4-2).

Tanti gli ex in campo e in panchina che rendono ancora più speciale questa sfida. Tra le fila della Dolomiti Energia Trentino ci sono Andrea Pecchia, Denis Badalau e Paolo Galbiati, oggi head coach bianconero ma con un passato nelle giovanili dell'Olimpia Milano. Sul fronte meneghino spiccano invece Shavon Shields e Diego Flaccadori, entrambi protagonisti di stagioni importanti con la maglia dell'Aquila. Shields ha disputato 59 partite con Trento, contribuendo al raggiungimento di due finali scudetto; Flaccadori, invece, ha collezionato ben 322 presenze in bianconero tra il 2014 e il 2019, e poi ancora dal 2021 al 2023, diventando uno dei volti simbolo della storia recente del club. Per Gara 1 i bianconeri dovranno fare a meno di Andrea Pecchia, fermato da una lesione al bicipite femorale rimediata nella sfida contro Napoli.

L'attesa sarà resa ancora più speciale dall'atmosfera dell'Il T Quotidiano Arena, con la Fan Zone attiva dalle ore 16 e l'apertura dei cancelli fissata alle 16:45. Ad accogliere i tifosi ci saranno le magliette dei playoff offerte da Dolomiti Energia.

Sono disponibili gli ultimi biglietti per Gara-1 e Gara-2 e il pack (Gara1 + Gara2 al prezzo più conveniente) all'Aquila Store o online sul circuito Vivaticket e in biglietteria della "Il T Quotidiano Arena" alle 16:30.

Gli avversari

L'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano è il club più titolato d'Italia, con 31 scudetti conquistati e detentrice degli ultimi tre titoli nazionali. Un'avversaria di altissimo profilo attende quindi la Dolomiti Energia Trentino in una serie playoff che si preannuncia di grande interesse e spettacolarità. A guidare l'Olimpia dalla panchina c'è Ettore Messina, uno degli allenatori più vincenti della storia del basket europeo: il suo palmarès parla da solo, con 7 scudetti, 9 Coppe Italia, 4 Euroleague e numerosi altri successi internazionali. Sotto la sua guida, Milano dispone di un roster dal talento e dal fisico di altissimo livello. In cabina di regia ci sono giocatori come Nico Mannion, realizzatore di razza, e Leandro Bolmaro, eccellente difensore e giocatore molto efficace anche in attacco, soprattutto dalla media distanza. A completare il reparto anche Diego Flaccadori, ex Aquila, con la sua versatilità ed esperienza. Tra le guardie spiccano Armoni Brooks, tiratore mortifero da oltre l'arco, Stefano Tonut, solido su entrambi i lati del campo, Giordano Bortolani, altro grande tiratore, e il veterano Fabien Causeur, che porta in dote una carriera ricca di successi e leadership. Sulle ali c'è uno dei giocatori più completi d'Europa, Shavon Shields, capace di incidere in attacco e in difesa con continuità. Al suo fianco il capitano Giampaolo Ricci, giocatore di grande intelligenza tattica, e due stelle assolute come Zach LeDay, atletico e abile nel gioco spalle a canestro, e Nikola Mirotic, talento offensivo cristallino con anni di esperienza anche in NBA. Sotto le plance, l'atletismo e l'esplosività di Josh Nebo garantiscono rimbalzi e presenza fisica, mentre completano il reparto i due lunghi azzurri Ousmane Diop e Guglielmo Caruso.

A livello statistico, Milano è una delle squadre più complete del campionato: è il terzo miglior attacco della Serie A con una media di 89.4 punti a partita, costruiti su un numero molto basso di palle perse (solo 10.9 a gara) e su percentuali di tiro eccellenti. L'Olimpia è prima per percentuale complessiva dal campo (50.1%), prima da due punti (58%), terza da tre (38.8%) e guida anche la classifica ai tiri liberi con l'82.2%. Difensivamente, Milano è molto solida: è la quinta miglior difesa della LBA con 83.7 punti subiti a partita, grazie soprattutto alla capacità di controllare i rimbalzi. È inoltre la seconda squadra che commette meno falli e la terza che ne subisce di più, a dimostrazione di una struttura difensiva compatta e ben organizzata.

Fotografie Lega Basket di Serie A