Il punto sui quarti di finale di DR3

Con il passaggio in semifinale dei Not In My House, si son andati a chiudere i quarti di finale della Divisione Regionale 3, che non hanno riservato grandi sorprese rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia degli stessi. Se le due prime della classe, hanno passato il turno senza perdere e senza farsi troppo intimorire, terza e quarta in classifica hanno avuto qualche difficoltà in più dovendo ricorrete a gara 3 in entrambe i casi.

La vincitrice della regular season, l’Alto Adige Sudtirol, si è liberata in due partite dell’ostica Virtus Altogarda B, vincendo per 48-37 all’andata e 46-51 al ritorno, un +16 che però non deve trarre in inganno. Compito abbastanza facile anche per i Macaco’s Arcobaleno, regolato la faccenda Acies Vigolana con 89-55 e al ritorno con altrettanto netto 47-72, 59 punti di differenza in due partite certificano la supremazia degli uomini di Pizzinini.

Discorso diverso va fatto per le altre due sfide, delle quali la più sorprendente è stata quella fra l’Europa Bolzano e il Valle di Cavedine, risoltasi soltanto in gara 3. Primo turno 64-48, un meno netto 53-46 a Vezzano e nuovamente 73-64 a favore dei bolzanini con il favore del campo. La leggera supremazia della squadra di coach Pavani si era intuita e vista, ma la reazione casalinga del Valle di Cavedine di coach Odorizzi è stata lodevole, il colpo di coda dei suoi ha reso particolarmente interessante e non scontato questo turno.

Discorso simile ma con tinta derby quello fra Not In My House e Blue Bear B, con gli uomini di coach Caldara a passare alle semifinali. 62-53 nella prima sfida, un quasi simmetrico 59-48 al ritorno e poi il definitivo 56-51, a dimostrazione dell’equilibrio già assaporato alla vigilia.

Il quadro sui quarti di finale