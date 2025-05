Tecnoedil sconfitta a Schio

Tecnoedil Trento che torna sconfitta dalla trasferta di Schio, dove in semifinale ha trovato sulla sua strada la forte Famila, squadra B della corrazzata vicentina di serie A.

Gara 1 di semifinale playoff che vede contrapposte le padrone di casa di Famila Schio, seconde in classifica al termine della fase regolare, e le trentine della Tecnoedil Trento, quinte al termine del campionato. Inizio gara contratto, con errori in entrambe le metà campo e con il punteggio che fatica a decollare: il primo strappo è delle padrone di casa che con una difesa attenta (2 soli i canestri subiti dal campo nella prima frazione) provano ad allungare la gara fino al termine del periodo sul punteggio di 17-8.

L'inizio del secondo periodo è favorevole alle trentine, che iniziano a trovare il canestro con più semplicità, portandosi sul -4 a metà periodo, ma qualche errore di troppo e un calo d'attenzione permette alle padrone di casa di riportarsi sul +9: 32-23. Che non fosse giornata per le trentine si era capito dai primi 20 minuti di gioco, e i restanti 20 si confermano tali: 31 i punti segnati dalle padrone di casa di Schio e soli 17 per le trentine

Punteggio finale 63-40 in favore di Famila Schio. Domenica 18 maggio ore 20 si giocherà gara 2, e per le trentine servirà tutto un altro atteggiamento se vogliono pensare di impensierire la compagine Veneta. A livello personale, Sartori a segno con 11 punti, Aquilini con 10 e Nicolini a quota 8.

Gara 2

TECNOEDIL TRENTO- FAMILA BK SCHIO

Domenica 18 maggio, ore 20.00

Palestra Navarini, via filari longhi, Trento

Eventuale Gara 3

FAMILA BK SCHIO - TECNOEDIL TRENTO

Mercoledì 21 maggio, ore 19.30

Palaromare, via Industria - Schio