Gara 2 si preannuncia una bolgia

Week end di gara 2 della semifinale di playoff con il derby del basso Trentino, contrapposte la Virtus Altogarda e la Tecnisan Rovereto, con quest'ultima che è in vantaggio per 1-0, vista la vittoria conseguita sabato scorso.

In questa stagione 2 vittorie a favore dei roveretani e una per i rivani, in ogni partita ha prevalso la squadra di casa, se la statistica proseguisse, la Virtus di coach Betta ne sarebbe più che felice. Poco lo scarto in gara 1, 70-66 a favore degli uomini di coach Fumagalli, match equilibrato, provvidenziali la tripla di Pizzini e i due liberi di Dorigotti. Certo i rivani dovranno evitare errori, lo hanno dimostrato sabato scorso, Rovereto non è per nulla imbattibile, bisogna però evitare passi falsi e scelte strategiche discutibili. Una su tutte il fatto di aver mandato in campo il giovanissimo e talentuoso Calza a 2 minuti e 18 secondi dalla sirena di metà partita, sostituendo Madella, che poi si è dimostrato particolarmente in partita nell'ultimo quarto, mettendo a segno 6 punti.

Per quanto bravo e volenteroso, Calza, non dimentichiamo che è un classe 2009, non aveva l'esperienza per affrontare una partita di questa importanza, avendo segnato 7 punti in tutta la stagione, in un unica partita contro l'ultima in classifica Europa Bolzano, oltre a questo, vista la giovane età, manca del "physique du rôle” per un tipo di partita molto fisica come questa, non dimentichiamo la stazza di Pisoni e di Almami Sylla. L'ansia da prestazione può aver giocato brutti scherzi al giovane rivano, che ha giocato soltanto in dieci occasioni, forse in questa, anche se stava soltanto in panchina, lo avrebbe capito e digerito senza problemi. Il suo ingresso ha fatto storcere il naso ai presenti a Rovereto, soprattutto agli addetti ai lavori, ma sopratutto è stato inutile. Fanno riflettere anche i pochi minuti a disposizione di Lever e Molo, vero che sono usciti dalla partita con zero punti in entrambe i casi, ma mandarli in campo in pieno agone sportivo per poi toglierli al secondo errore può far storcere il naso. Con Almami Sylla e Pisoni in difesa roveretana, colpire da lontano avrebbe potuto fare la differenza, soltanto sette le triple messe a segno, contro le dieci roveretane e Riva del Garda ha spesso mostrato le capacità dei suoi tiratori più pericolosi a colpire da lontano. virtus

Bene il rientro di Samb, Betta ha avuto il gran coraggio a schierarlo, però alla lunga ha tolto minuti ai tiratori da tre e anche se ha segnato e avuto qualche soddisfazione, non ha inciso come si poteva sperare, affidargli le chiavi del gioco è stato un azzardo, ha fatto bene ma non ha fatto faville come i suoi speravano. Altra faccenda tecnica, forse qualche minuto in più a Stevan nella parte centrale della partita non avrebbe fatto male, tanto poi Margoni lo ha sostituito al meglio nella parte finale del match. Può stupire anche l'accanimento a non voler toccare Bailoni, autore di zero punti, probabilmente il suo record negativo. La serata storta capita anche ai cavalli di razza, accanirsi nel minutaggio a loro favore però è un rischio che alla lunga si paga. Non solo cose negative o quantomeno discutibili in gara 1, la difesa impostata da coach Betta, sia nella fase a zona che in generale, ha funzionato alla grande, Almami Sylla è stato inesistente a livello di punti segnati, irriconoscibile rispetto a gara 3 dei quarti di finale, anche Pisoni è stato limitato, i roveretani si sono dovuti affidare al lavoro da oltre l’arco di Czumbel per vincere. Ottimo anche l’utilizzo e la fiducia data a Potrich, che si è dimostrato all’altezza e pericoloso, addirittura da tre. Il coach rivano deve anche incassare a suo favore l’ottima impostazione data a Martinatti, Madella e Stevan, autori di un match fortemente positivo. Comunque vada, Riva del Garda ha fatto una stagione ottima, ma a questo punto è chiaro che sia Riva che Rovereto possono tranquillamente meritarsi la finale. virtus

Vista la notevole attesa della vigilia, la società rivana prevede il sold out, ha deciso di limitare per ragioni di sicurezza a 400 posti la capienza del palazzetto, riservandone 100 alla tifoseria roveretana. Anche se l'ingresso è gratuito, saranno comunque distribuiti i biglietti, fino al raggiungimento del limite massimo fissato.

Gara 2

VIRTUS BK ALTO GARDA - TECNISAN Rovereto

Domenica 18/05/2025 20:00 Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA