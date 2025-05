Il punto sul secondo turno

Seconda giornata dei quarti di playoff di Divisione Regionale 3 che non ha visto grandissime sorprese, ma al tempo stesso ha visto realizzarsi quello che in molti già pensavano alla vigilia, ovvero la chiusura in anticipo di alcune pratiche.

Quella che forse è la sorpresa più importante è stata la vittoria casalinga del Valle di Cavedine ai danni dell’Europa Bolzano, 53-46, fatto questo che costringerà la formazione di coach Pavani a giocarsi il tutto in casa lunedì sera. La vittoria casalinga da parte della squadra di coach Odorizzi, riporta le quotazioni a quelle che erano state preventivate prima di gara 1, ovvero del 60% a favore dei bolzanini contro il 40% per la squadra con sede a Vezzano. Il fattore campo e l’eventuale rientro di Porfido potrebbero essere determinati.

Gara 3

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO

Il doppio netto successo dei Macaco’s Arcobaleno ai danni dell’Acies Vigolana, non ha di certo stupito nessuno, le capacità della squadra di coach Pizzinini sono note a tutti gli addetti ai lavori.

Il quarto di finale fra Not In My House e Blue Bear B era chiaramente il più equilibrato alla vigilia, quasi tutti avrebbero puntato sul fatto che le due squadre sarebbero arrivate a dirimere la contesa in gara 3 e così sarà. La vittoria degli “orsi blu” in casa ha riportato le quotazioni ad un 55% a favore della formazione di coach Caldara e al restante 45% a favore dei Blue Bear. Prevarrà il fattore campo e la ritrovata verve dei Bleu Bear?

Gara 3

NOT IN MY HOUSE TRENTO -BLUE BEAR BIRRAZZANO

Mercoledì 14/05/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Come da copione, anche se con distacchi non eclatanti, le due vittorie per la capolista Alto Adige-Sudtirol, che in due sole gare si è liberata della Virtus Altogarda B, con formazione guidata da coach Ziggiotto che si è dimostrata particolarmente ostica e che non ha fatto brillare il solito gioco spumeggiante della formazione capitanata da Barbolini.

La situazione nei quarti di finale