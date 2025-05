Creazzo si aggiudica gara 1

E’ il Creazzo ad aggiudicarsi gara 1 nell’altra semifinale, vincendo contro l’Arzignano, facilitando così le possibilità alla seconda forza del campionato di poter tentare di chiudere la pratica già domenica prossima in gara 2.

Partita combattuta nel primo parziale, 18-17 dopo i primi dieci minuti di gioco. E’ nel Q2 che si costruisce la vittoria per il Creazzo, 44-26 a metà partita. Il rientro in campo è favorevole agli ospiti dell’Arzignano, capaci di ridurre il gap, 58-48. Ultima frazione di gioco sottotono per entrambe le formazioni vicentine, cosa che serve solo alla causa dei padroni di casa che chiudono con il definitivo 77-67. Massimo vantaggio di +18 per i padroni di casa, mentre Arzignano ha messo il naso avanti di 4 punti nel primo parziale. I marcatori più attivi sono stati Antonijevic per Creazzo con 16 punti e Pimazzoni a quota 15 per Arzignano. Gara 2 domenica 18 maggio.

In gara 1 del playout spareggio, la Virtus Isola della Scala vince al secondo overtime contro il Buster Verona, punteggio finale di 98-92. Anche in questo caso, gara 2 domenica prossima.