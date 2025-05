La Tecnisan Rovereto si aggiudica gara 1 del derby

Sui legni di casa nella prima sfida di semifinale, la Tecnisan Rovereto vince non senza difficoltà contro una Virtus Altogarda che dimostra ancora una volta di avere una panchina lunga e attrezzata per poter rovinare i piani alle avversarie.

Il fuoco alle polveri le dà Martinatti dopo meno di un minuto di gioco, subisce fallo e dalla lunetta ne infila uno su due. Doppia risposta di Finarolli e il tabellone si illumina con il 4-1 per i padroni di casa. Si nota che il derby è particolarmente sentito, Martinatti e Stevan vanno a canestro, 4-5. Arriva la risposta di Pisoni, due centri di seguito e il punteggio è di 8-5. Si gioca punto a punto, Margoni porta i rivani a -1, ma subito dopo risponde Czumbel con una tripla che fissa il 15-11. Potrich subisce fallo, dalla lunetta va a segno con un tiro su due, 15-12. Tripla di Dorigotti per il +6 a favore degli uomini di Fumagalli. Rientra in campo Samb, dopo l’infortunio che lo ha lasciato a casa per varie partite, fasciatura sul polso sinistro abbastanza evidente. Il canestro del roveretano Zanella fissa il risultato del primo parziale, 20-14.

Q2 inaugurato dalla tripla di Margoni che riduce il gap a 20-17. Samb va alla lunetta, primi due punti dopo il rientro, tripla di Frattarelli, 20-22 e timeout richiesto dai padroni di casa. La tripla di Potrich dopo la pausa dona il massimo vantaggio della serata ai rivani, 20-25, ma la risposta immediata da 3 di Czumbel rovina i piani di fuga. Poco dopo la nuova tripla di Czumbel porta le formazioni al pari, 26-26 e Pisoni firma il sorpasso. Con due liberi messi a segno da Stevan arriva il nuovo pari. La tripla di Pizzini fa mettere il naso nuovamente avanti ai roveretani, 31-28. Pisoni e poi tripla di Zanella, le due formazioni raggiungono la pausa lunga sul 36-29, possiamo già dire che la partita è all’altezza di quanto detto alla vigilia.

Partono bene i roveretani, subito due punti di Czumbel e poi due liberi di Pizzini, 40-29, massimo vantaggio assoluto della serata, +11 per i padroni di casa. Arriva la pronta fiammata d’orgoglio rivana, Frattarelli con due canestri, inframezzati dalla tripla di Stevan, 40-36. Ancora Stevan, particolarmente carico, piazza una tripla che annulla il largo gap iniziale, 40-39 e coach Fumagalli chiama il timeout. Dopo la pausa di riflessione Martinatti subisce fallo e castiga dalla lunetta, trovando il sorpasso. Samb dalla lunetta trova il 40-42 momentaneo, Czumbel trova il pareggio a quota 42. Tripla di Dorigotti, alla quale risponde la premiata ditta Samb-Potrich, quest’ultimo con una tripla, 45-47. Almami Sylla con la sua unica fiammata della serata trova il pareggio allo scadere del terzo parziale, le due formazioni si giocheranno gli ultimi dieci minuti partendo dal 47-47.

Potrich apre per i suoi, rivani in vantaggio in apertura di parziale. Czumbel con una tripla fa rimettere il naso avanti ai roveretani, ma Madella e Margoni con un blitz riportano gli uomini di Betta in vantaggio, 50-53. Dorigotti riduce il vantaggio, poi trova il pareggio dalla lunetta, 53-53. Potrich prima e Frattarelli poi fanno sognare i rivani, 53-57. In soccorso di Fumagalli arriva canestro e tiro libero per il fallo subito di Dorigotti, 56-57. Madella ridà ossigeno ai rivani, ma la tripla in risposta di Pizzini porta al pari, 59-59, mancano poco più di 5 minuti dalla sirena finale. Vantaggio roveretano con Finarolli, pari di Madella e vantaggio rivano con la tripla di Stevan, 61-64. Due liberi di Dorigotti e la tripla di Pizzini riportano avanti i padroni di casa sul 66-64. Timeout ma che non porta benefici, anzi arrivano du liberi ben piazzati di Dorigotti, 86-64. Samb piazza il canestro del -2. Mancano 15” dal termine, Czumbel subisce fallo, dalla lunetta non concede sconti e la partita si chiude sul 70-66, con la vittoria a favore dei roveretani.

Derby interessantissimo e con un gran bel pubblico, varie personalità sugli spalti, anche qualche illustre ritorno di giocatori che hanno giocato in formazioni regionali nelle passate stagioni. 13 cambi di vantaggio, otto momenti in parità certificano quanto sia stata equilibrata la disfida. Fra i padroni di casa, ottima prova di carattere per Czumbel con 18 punti, bene Dorigotti a quota 16, Pizzini con 13, fondamentale la sua tripla che ha riportato avanti i suoi. In doppia cifra anche Pisoni a quota 10, Almami Sylla con prestazione decisamente sottotono rispetto a quella di gara 3 dei quarti contro Vicenza. Nelle fila rivane, il migliore in campo Stevan, 14 punti a referto. Bene Frattarelli con 13, Potrich a quota 11. Buone notizie sul rientro di Samb, quota 8 per lui. Ottime prove di Martinatti e Madella, si sono dati molto da fare.

Si prospetta una gara 2 infiammata, a Riva del Garda la Virtus sarà capace di sfoderare le proprie armi migliori e anche trovare il supporto di alcuni suoi uomini che in questa occasione non sono entrati fra il novero dei protagonisti della partita.

Gara 2

VIRTUS BK ALTO GARDA - TECNISAN Rovereto

Domenica 18/05/2025 20:00 Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA

Eventuale Gara 3

TECNISAN Rovereto - VIRTUS BK ALTO GARDA

Mercoledì 21/05/2025 20:00 PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO