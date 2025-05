Verso la semifinale Arcobaleno Macaco’s - Europa Bolzano

La seconda semifinale risultava ai più già prevedibile alla vigilia, quasi tutti erano certi che sarebbe stata quella che vedrà contrapposte l’Arcobaleno Macaco’s e l’Europa Bolzano. Si preannuncia una sfida particolarmente interessante e probabilmente più equilibrata rispetto a quella fra le due formazioni in regular season.

Arcobaleno Macaco's

L’Arcobaleno Macaco’s formazione di Povo sulla collina est di Trento, è una formazione di recente fondazione, ma che ha saputo farsi valere nel poco tempo passato dalla sua nascita, mostrando i muscoli nella scorsa stagione innanzitutto, dove arrivò seconda in campionato e in finale playoff, lasciando il passo soltanto al Gardolo, poi promosso in DR2. Guidata abilmente da coach Andrea Pizzinini, ha saputo in pochi anni diventare una delle corazzate di questa categoria, in molti la davano come favorita alla vittoria finale, certo nessuno alla vigilia poteva immaginarsi l’exploit dell’Alto Adige Sudtirol, formazione che in teoria doveva essere meno forte della più consolidata Europa Bolzano, sorella di società, ma che ha dovuto cedere sul campo proprio alla creatura più recente. Secondi in classifica gli uomini in maglia mimetica rosa-nero, con diciotto vittorie e sole quattro sconfitte, record di 9 vittorie casalinghe e due sconfitte, bilancio identico anche in trasferta. Dopo una partenza non entusiasmante, con tre sconfitte ravvicinate, Blue Bear, Alto Adige e quella clamorosa patita in casa per mano del Maia Merano, ne è nata una splendida cavalcata di ben 15 vittorie di seguito, la migliore della serie e seconda in regione soltanto a quella del Gardolo, ma nel campionato di DR2. I Macaco’s possiedono un reparto offensivo che è il terzo in classifica generale, con 63.4 punti a partita, la difesa è la seconda invece, solo 51 punti a partita subiti. Vengono da un serie positiva di sei vittorie e una sola sconfitta nelle ultime sette partite, nell’ultima giornata, quando magari ci si rilassa pensando alla pausa e ai playoff. Nei quarti di finale, i Macaco's hanno avuto vita facile contro gli Acies Vigolana, due vittorie su due e senza tanto tribolare. A livello di individualità, oltre alla capacità di coach Pizzinini, vi è quella di Passerini, quarto marcatore della categoria. Non possiamo non citare i fratelli Tani, Osello, Giordani, Serati e Trotter, giocatori che hanno fatto grande questa squadra e il da poco rientrato Valla, assente per motivi di studio per buona parte del campionato.

Europa Bolzano

L'Europa Bolzano, formazione guidata da coach Luca Pavani e dal suo vice Aldo Baldessari, giunta terza in solitaria in campionato, una posizione in più rispetto alla scorsa stagione, non è di certo fra le sorprese del campionato, quanto piuttosto una piacevole conferma. Quindici vittorie e 7 sconfitte nel corso della regular season, quasi più forte in trasferta che in casa, 7 vittorie sul parquet di casa e 4 sconfitte, 8 lontano da Bolzano, soltanto tre le partite perse sui legni avversari. Lo stato di forma dei bolzanini è ottimo, quattro vittorie nelle ultime cinque gare, dietro soltanto alle due favorite del campionato, Alto Adige e Macaco’s Arcobaleno. A livello offensivo, seconda squadra del ranking, dietro soltanto ai cugini dell'Alto Adige-Sudtirol, 65.4 di media. In difesa, con un passivo a partita di 52, quarto reparto difensivo stagionale, in linea con la classifica finale. I “vichinghi” dell’Europa Bolzano, hanno sempre avuto la meglio delle squadre dietro di loro in classifica, hanno perso in entrambi i confronti con le due formazioni di testa, ma vinto contro le dirette inseguitrici Not in My House e Blue Bear B. Stonano le due sconfitte patite contro il Val di Cevedine, che si è dimostrata la bestia nera dei bolzanini. A livello individuale, quattro i giocatori da tenere sott'occhio, il veterano e fortissimo Porfido, che nonostante il tempo stia passando inesorabilmente anche per lui, è comunque il primo marcatore stagionale e per gli avversari è un bel problema da gestire. Lo seguono Andrea Bin, Perchinelli e Profaiser, sempre molto reattivi in campo. Nel reparto rimbalzi Ginestous si fa sentire eccome. Nei quarti di finale, i bolzanini hanno eliminato in tre gare il Val di Cavedine, dopo una sfida che in definitiva è stata equilibrata.

Il confronto

Nel doppio confronto stagionale, la formazione di coach Pizzinini ha prevalso in entrambe le prove contro i bolzanini di Pavani, vincendo per 47-60 a Bolzano e per 60-56 nella propria tana di Povo. Per come sono fatte le due squadre e per i precedenti stagionali, i Macacos’ Arcobaleno hanno il 60% di possibilità di passaggio alla finale, mentre ai bolzanini rimangono il restante 40%. Agli uomini in maglia mimetica nero-rosa, il non facile compito di impedire una possibile finale di campionato tutta bolzanina.

Gara 1

ARCOBALENO BASKET - EUROPA BOLZANO

Giovedì 22/5 ore 21.30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO

Gara 2

EUROPA BOLZANO - ARCOBALENO BASKET

Lunedì 26/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO

Eventuale gara 3

ARCOBALENO BASKET - EUROPA BOLZANO

Giovedì 29/05/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO