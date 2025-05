Verso la semifinale Alto Adige - Not In My House

La prima semifinale ad andare in scena sarà quella che vedrà contrapposte la dominatrice della regular season, l’Alto Adige-Sudtirol e i trentini dei Not in My House, squadra con ambizioni e velleità importanti, ma con il percorso che non è di certo dei più agevoli.

Alto Adige - Sudtirol

Il dominio in campionato dell’Alto Adige Sudtirol è netto e parla da sé, 21 vittorie e un'unica sconfitta, oltre alle due vittorie nei quarti di finale. Un’unica ombra nel netto percorso della formazione di capitan Barbolini, la sconfitta casalinga contro i Macaco’s Arcobaleno, esito che ha dato speranze alle inseguitrici. La vittoria della regular season non certifica di certo in automatico la vittoria del campionato stesso, lo sanno bene in tante formazioni, nella seconda fase si fa sul serio e a volte alcune squadre hanno in alcune occasioni tirato anche il freno a mano durante la regular season. Formazione giovane, nata al termine dell’estate 2024 per poter dare spazio ai numerosi giocatori dell’Europa Bolzano che non trovavano posto nella formazione primaria allenata da Pavani o addirittura in DR1, ma quasi nessuno poteva immaginarsi che avrebbe preso il sopravvento sulla squadra principale di Bolzano e a riuscire anche a dominare in campionato. Formazione autogestita in campo, capitan Barbolini, coadiuvato dal compagno Ferretti, un gran bel duo a dettare le strategie. Campionato da record, primo attacco, con circa 160 punti in più del secondo reparto offensivo, media di 72.7; prima difesa in assoluto e senza rivali, quasi 170 subiti in meno rispetto alla seconda miglior difesa, con una media di 43.3 punti a sfavore. I suoi giocatori più pericolosi sono Cestaro, terzo marcatore assoluto, Antonelli, Moretti e Barbolini stesso. Nei quarti di finale, i bolzanini si sono sbarazzati, ma non senza difficoltà, della Virtus Altogarda B, 48-37 all’andata e 46-51 a Riva del Garda. Non di certo un dominio quello nei quarti, ma la Virtus è una squadra ostica e che nonostante la “stagionatura” dei suoi elementi, è una squadra di esperienza e i bolzanini possono aver sofferto questa caratteristica, che di certo non troveranno nei prossimi avversari.

Not in My House

I Not in My House, formazione appartenente alla galassia Night Owls, è da subito parsa come la più attrezzata delle due formazioni del club che militano in DR3. All’inizio si pensava anche potesse essere la prima e diretta concorrente dei favoriti Macaco’s Arcobaleno, ma poi a sparigliare le carte sono arrivate, con la sorpresa di molti, le due formazioni bolzanine, appartenenti alla galassia Europa Bolzano. Di fatto la formazione di coach Caldara, si è dovuta ben presto accontentare della quarta piazza, soffrendo anche per buona parte del campionato contro l’iniziale intraprendenza del Val di Cavedine, vera sorpresa di inizio stagione alla quale pochi avevano dato le giuste attenzioni della vigilia. Quarto posto in classifica, con 14 vittorie e 8 sconfitte. “Gufi” particolarmente pericolosi in casa, un record di 9 vittorie e due sole sconfitte. In esterna le cose però non sono andate così bene, con 5 vittorie e 6 sconfitte. Quarto reparto offensivo stagionale, con 57.4 punti partita segnati, ma al contempo, forse il dato più interessante, terzo reparto difensivo, con al passivo 51 punti a partita di media, per la cronaca dato molto simile a quello della solida difesa dei Macaco’s Arcobaleno, seconda forza del campionato. Per i NIMH, una serie positiva di ben otto vittorie di seguito, ma anche una negativa di ben 4 sconfitte. Il successo più importante, quello nell’ultima giornata contro la corrazzata Macaco’s Arcobaleno, forse però dovuta alla possibile distrazione pre-seconda fase, ma non si può mettere una pietra sopra alla sconfitta patita per mano del Val di Fiemme, che ha mostrato alcune debolezze o quantomeno ingenuità di questa formazione. I suoi uomini più pericolosi sono Maccani, quinto in classifica marcatori e ottimo tiratore da tre. Seguono Zonta, anch'esso dotato di un pregevole colpo da oltre l'arco, Orempuller, Colombo Edoardo e Tinti. Buono lo stato di forma, con cinque vittorie nelle ultime sette partite, i “gufi”. Nei quarti di finale, i Not In My House, hanno dovuto ricorrere a gara 3 per liberarsi dei Blue Bear B, 62-53 nella gara d'esordio, 59-48 nella tana degli “orsi” e poi il definitivo 56-51 che ha permesso ai “gufi” di staccare l’agognato biglietto per le semifinali.

Il confronto

Il confronto diretto stagionale fra le due formazioni è tutto a favore della formazione bolzanina, vincente per 68-41 nel capoluogo altoatesino e di 55-68 in quel di Trento. Un 2-0 abbastanza netto e lo stesso percorso delle due formazioni, fanno pendere l’asticella delle chance verso la formazione bolzanina, che ha il 70% di possibilità di passaggio del turno, contro il 30% della formazione trentina, che ha davanti a sé in questo turno il cliente più difficile da domare, specie in una serie di tre partite.

Gara 1

ALTO ADIGE SUEDTIROL - NOT IN MY HOUSE TRENTO

Lun 19/05/2025 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO

Gara 2

NOT IN MY HOUSE TRENTO - ALTO ADIGE SUEDTIROL

Mer 28/05/2025 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale Gara 3

ALTO ADIGE SUEDTIROL - NOT IN MY HOUSE TRENTO

Lun 02/06/2025 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO