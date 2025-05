Verso la semifinale Gardolo - Red Fox

Per come si era messo il campionato, in molti pensavano ad una semifinale fra il Gardolo e il Cus Trento, storiche rivali del decennio scorso, ma così non è andata, infatti i Red Fox Mori-Brentonico, si sono guadagnati l’accesso al secondo turno di playoff meritatamente, vincendo in due soli confronti, eliminando proprio gli universitari, che non avrebbero demeritato l’accesso ai primi quattro posti della stagione dopo quanto visto in campo durante tutta l’annata.

Gardolo

Il Gardolo di coach De Palo viene dalla strane e anomale situazione di una retrocessione dalla DR1 e al tempo stesso la promozione dopo una magnifica cavalcata in DR3, le due squadre alla fine sono state fuse, prendendo alcuni elementi rimasti con esperienza in DR1 e associati alla squadra neopromossa dalla DR3. Cavalcata non indifferente quella del Gardolo, 20 vittorie e due sole sconfitte in regular season, di cui l’ultima, quella contro il San Marco Rovereto, dovuta forse all’appagamento prima degli imminenti playoff. De Palo ha saputo da subito vendicare la cocente sconfitta di Coppa subita contro i Night Owls, superando gli stessi sia all’andata che al ritorno. Un filotto di ben 17 vittorie di seguito, record assoluto per una squadra senior regionale. Media offensiva molto alta, 71.2, primo reparto della categoria, contro i 56.9 di media subiti a partita, la seconda difesa dell'annata 2024/25. Formazione che non ha problemi a giocarsi al meglio le proprie carte sia in casa che fuori; infatti, il record è il medesimo 10-1. Nessuna sbavatura stagionale, forse il momento più delicato la sconfitta casalinga contro il Valsugana ad inizio campionato, ma poi compensato dalla lunga cavalcata di successi che ne è seguita. Si sono viste invece più ombre che luci nei quarti di finale contro i Blue Bear, se in gara 1 i “gialli” avevano vinto per 63-52, poi in gara 2 gli “orsi” hanno ribaltato il risultato, 72-67. Decisiva è stata gara 3, con il Gardolo che ha prevalso per 63-60, ma di certo non ha convinto. Fra i suoi giocatori più rappresentativi, non possiamo non citare il capocannoniere Dellai, sempre pericoloso e con un tiro da tre disarmante. A sostenerlo il “senatore” Gambino e l’altro veterano Lucchini, uomini di grande esperienza fatta in anni di serie D e qualche comparsa in C, da sempre simboli della società in maglia gialla, ricordiamo che il secondo era assente nei quarti contro i Blue Bear nelle due gara decisive. Ad affiancarli anche Perissinotto, Tonina "Pippo Missile", Roccabruna e Bertoluzza. Non dimentichiamo la granita di Tonina in gara 3 contro i Blue Bear, la sua performance è stata determinante per il passaggio di turno. Squadra quadrata capace di dominare il campionato e che nella stagione è cresciuta molto, ma che nei quarti ha sofferto oltre il previsto. Se il Gardolo partiva come naturale favorita per la vittoria finale, ora deve guardarsi bene dalle altre tre contendenti, vero è che ha perso la rivale Night Owls, ma arrivate a questo punto, anche le avversarie sono pericolose, forse proprio una squadra difficile da inquadrare come quelle dei Red Fox, potrebbe complicare il percorso degli uomini di coach De Palo.

Red Fox Mori-Brentonico

Formazione presieduta da Andrea Bianchi e allenata da coach Tranquillini, ritornato in panchina dopo una pausa per motivi familiari, arrivata quinta dopo un tentennamento di inizio stagione, ma poco distante dal terzo posto in classifica, sono mancate due vittorie se vogliamo fare i pignoli. Tredici vittorie e nove sconfitte il bilancio generale, sette vittorie e quattro sconfitte fra le mura di casa, risultato quasi simile in trasferta, con sei vittorie e cinque sconfitte. Ottime le prestazioni sia in attacco che difesa, quarto reparto offensivo del campionato con media di 68.1 punti a partita, uguale posizione per la difesa, 62.5 punti subiti a incontro, tanto per capirci ha fatto meglio di Pergine, giunta terza in campionato. Nella scorsa stagione, le “volpi rosse” arrivarono quarti in classifica, per poi giungere in finale, bene o male la posizione è stata confermata, cosa che non era scontata visto l’arrivo in categoria del Gardolo, dei Night Owls e del Valsugana che aveva ereditato il ruolo del Civezzano, che poi vinse il campionato nel 2024. Red Fox particolarmente efficaci contro le formazioni simili a lei in classifica, ottima la larga vittoria sul campo del Valsugana e nei due derby contro il San Marco Rovereto. Un’ombra sul percorso la possiamo individuare nella sconfitta patita contro il Bressanone. Se vogliamo analizzare sino in fondo, i Red Fox hanno sofferto il confronto con le prime quattro della classe, raccogliendo zero punti in otto partite disputate. Fra i suoi gioielli in campo, non possiamo non nominare il veterano Schwachtje, nono marcatore assoluto della stagione e Dei Michei Luca, che lo segue nella classifica generale. Ci sono da tenere sott'occhio anche Cipriani, Benedetti e Proch Lorenzo. Fortissimo anche il fratello di quest’ultimo, Matteo Proch, autore di una gran bella prova nei quarti di finale. Nei quarti di playoff, le “volpi rosse” si sono presto sbarazzate del Cus Trento, vincendo nel doppio confronto, dapprima vincendo per 58-61 sul campo degli universitari, per poi bissare il successo con un secondo e più sonoro 72-66 sui legni amici di Mori.

Il confronto

Nel doppio confronto stagionale, il Gardolo ha vinto in entrambe le occasioni, 63-58 a Trento nord, 66-72 in quel di Mori. Tutto farebbe pensare ad un possibile dominio degli uomini di coach De Palo, ma quanto visto nei quarti contro i Blue Bear, fanno ragionare su questo e in definitiva gli uomini in maglia gialla non saranno stra favoriti nella sfida anzi, probabilmente sarà la semifinale più equilibrata. 55% di possibilità per il Gardolo, contro il 45% a favore dei Red Fox Mori-Brentonico.

Gara 1

GARDOLO - RED FOX MORI BRENTONICO

Martedì 20/5 ore 19.30

PALAZZETTO TRENTO NORD - Via Iv Novembre - TRENTO

Gara 2

RED FOX MORI BRENTONICO - BC GARDOLO

Venerdì 23 maggio ore 21.30

SCUOLE MEDIE MALFATTI - Via San Giovanni XXIII - MORI

Eventuale Gara 3

BC GARDOLO - RED FOX MORI BRENTONICO

Martedì 3 giugno ore 19.30

PALAZZETTO TRENTO NORD - Via Iv Novembre - TRENTO