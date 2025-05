Volpi Rosse in semifinale dopo solo due gare

Anche i Red Fox Mori/Brentonico, come il Pergine, raggiungono le semifinali dopo due sole gare, sconfiggendo anche in casa il sorprendente Cus Trento di coach Magno, piazzandosi tra le prime quattro in classifica, cosa per nulla scontata da come era iniziata la stagione.

Primo parziale che parte in maniera molto equilibrata, gli echi del match in gara 1 si sentono ancora e il primo parziale va in archivio con il punteggio di 15-15. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti universitari, grazie anche ad un ritrovato Bello, piazzano una zampata importante, mandando avanti la squadra di coach Magno, a metà partita punteggio di 31-36 prima della pausa lunga. Anche con il rientro in campo il trend rimane sul solco dell’equilibrio, ospiti che non mollano, “volpi rosse” che faticano a ridurre il gap e al suono della penultima sirena il punteggio è di 55-59, appare a tutti chiaro che la partita si deciderà all’ultimo parziale. Quando tutto pare in salita, la squadra di coach Tranquillini si fa particolarmente pericolosa, mentre il calo degli ospiti è evidente a tutti. Matteo Proch gioca la miglior sua partita dell’anno e si fa particolarmente pericoloso. Ospiti che hanno finito la benzina e devono abdicare in campo, lasciando via libera verso le semifinali agli avversari, risultato finale di 72-66. Fra i Red Fox, Schwachtje a segno con 20 punti, a seguire uno strepitoso Proch Matteo con 17. Nel Cus Trento, Bello a segno con 20 punti e a seguire Righini con 15. Termina la bella ed esaltante cavalcata del Cus di coach Magno, che veniva da una prestazione nel complesso negativa avuta nella passata stagione, ma che in questa ha dato filo da torcere alle grandi, arrivando quarta al termine della regular season.