Pergine è la prima alla quale bastano soltanto due gare

Il Pergine di coach Vigolo, viste anche le recenti mal parate dei Night Owls e del Gardolo, chiude il prima possibile la pratica-derby contro il Valsugana, andando a strapazzare i “cugini” anche sul loro campo, dimostrando così di poter puntare davvero in alto.

Pergine del duo Vigolo-Delibori che ignorano da subito la frase “fase di studio”, aggredendo da subito gli avversari con un pressing che lascia annichiliti gli uomini di Orempuller. Da sole le tre triple firmate Folgheraiter, Mancinelli e Zampedri, totalizzano i punti fatti dai padroni di casa. Pergine perfetto che chiude avanti il primo parziale sul punteggio di 10-26. Secondo parziale meno pesante del primo, i padroni di casa devono per forza darsi una scossa, altrimenti che derby sarebbe. Ospiti che toccano addirittura il +29, poi Edoardo Dei mette a segno due triple, ospiti che non hanno lo stesso slancio iniziale, ma si nota chiaramente che non scherzano, ribattono punto a punto, riuscendo ancora a guadagnare terreno prezioso, 27-48 a metà partita.

Il terzo parziale non riesce a dare il giusto slancio ai volonterosi uomini di coach Orempuller, perginesi che ribattono punto a punto e nel bilancio generale porta benefici soltanto a loro, Folgheraiter risponde con una tripla delle sue e alla fine il gap rimane invariato, 43-64, con canestro finale di Zampedri. Inutile la mini riscossa finale dei padroni di casa, i buoi sono scappati da un pezzo, il largo vantaggio fa da cuscinetto per assorbire la ritrovata verve offensiva degli uomini in maglia verde, la tripla di Ntiamoah è forse l’ultimo episodio velleitario da parte del Valsugana in questa stagione e la partita va a terminare con il punteggio definitivo di 60-78, che lancia il Pergine in semifinale, sapendo che non dovrà affrontare i temibili Night Owls, ma al loro posto il sorprendente San Marco Rovereto. Nel Pergine dove hanno giocato pressoché tutti, anche coloro che hanno giocato meno nella stagione, brilla la prova di Dallaserra, a segno con 19 punti, Bene anche Zampedri e Mancinelli, rispettivamente 14 e 12 punti. Nel Valsugana, Dei Edoardo il migliore, 19 punti, seguito da Ntiamoah con 12 e Manenti a quota 10.