Verso la semifinale fra Tecnoedil Trento e Famila Schio

Dopo aver superato in gara 3 nel derby regionale il Charly Merano, le ragazze della Tecnoedil Trento, ora in semifinale dovranno affrontare la più che temibile Famila Schio B, formazione giunta seconda in classifica, ma che contro le trentine ha comunque sofferto molto nei due confronti stagionali.

Tecnoedil Trento

La Tecnoedil Trento, è giunta quinta quest’anno dopo la lunga cavalcata della regular season, molto staccata dalle prime quattro, senza mai riuscire a metterne in discussione il predominio delle quattro corazzate venete che l’hanno preceduta. Formazione guidata per il secondo anno consecutivo da coach Omar Pedrotti, abile giovane coach capace di salvarne la situazione dopo la difficile stagione negativa dovuta alla retrocessione dalla difficilissima serie B due anni fa. Bilancio di 13 vittorie e altrettante sconfitte, media di 62.9 in attacco, in difesa invece 60.4, rispettivamente quarto reparto del campionato e undicesimo fra le quattordici rappresentanti in serie C, un dato che può lasciare perplessi. Due mini serie positive da tre vittorie, contro una sola serie negativa di altrettante sconfitte. Nei quarti le trentine hanno vinto sulla serie di tre gare contro il Charly Merano, avendo la meglio nei due incontro casalinghi. In campionato, nessun passo falso da parte delle trentine contro le formazioni più arretrate in classifica, ma che non sono mai riuscite a sconfiggere in otto partite, nessuna delle prime quattro della classe, pur impensierendo di parecchio la capolista San Bonificio (-1) e la corazzata Schio (-2) fuori casa, almeno in uno dei due casi, poteva esserci il colpaccio in trasferta.

A livello individuale, la squadra guidata da coach Pedrotti, ha delle ottime carte da giocare. In primis possiamo pensare a Cristina Aquilini, ala piccola grintosa e tuttofare, particolarmente efficace e pressoché sempre in doppia cifra con media di circa 14 punti a partita, seconda marcatrice assoluta del campionato. Le sue compagne Arianna Nicolini quattordicesima in classifica marcatori, e Cindy Polesel, che la segue di una posizione, sono delle ottime guardie, hanno mostrato la propria forza in più di una partita, con la seconda che in contropiede non trova molte rivali in regione e che era mancata nelle due ultime gare dei playoff. Completano il quintetto ideale con i dovuti cambi, Sartori, capitan Caldonazzi, Quaresima e il centro di recente impostazione dalla Germania, Nathalie Saumer, la quale ha dato centimetri importanti nel pitturato.

Famila Schio

Squadra satellite della ben più quotata Famila Schio che gioca in A1, da due anni in serie C, con un passato in Promozione e ovviamente un glorioso percorso con tutte le giovanili del caso. Allenata da Marco Malfatti, la formazione vicentina è arrivata seconda, a due soli punti dalla capolista San Bonifacio, di fatto mancando di pochissimo l’accesso diretto alla serie B. “23 vittorie e sole 3 sconfitte in regular season, se poi aggiungiamo anche i due successi nei quarti, le vittorie diventano 25 nella stagione. Ottimo stato di forma, una sola sconfitta nelle ultime sette partite. Secondo attacco e seconda difesa, con medie di 66.4 punti segnati e 48.8 subiti a match, un gran bel biglietto da visita per una semifinale. Ci vogliamo anche aggiungere una sola sconfitta casalinga in tutta la stagione. Schio nei quarti di finale ha affrontato il Pallacanestro Motta, vincendo in sole due gare, sempre con almeno dieci punti di distacco, sarà sicuramente più fresca rispetto alle trentine, che hanno dovuto dirimere la propria disputa arrivando a gara 3.

Il confronto

Il confronto diretto fra le due formazioni è favorevole alle venete, che hanno vinto in entrambe le occasioni, ma soffrendo sempre, 67-73 a Trento e vincendo poi per 74-72 in quel di Schio, dove le ragazze di coach Pedrotti hanno messo in seria difficoltà la corazzata vicentina. Le chance a favore di Schio sono chiaramente più alte, possiamo tranquillamente azzardare un 70% contro il 30% per le trentine. Giocare in gara 1 a Schio e il fatto di essere comunque arrivate in semifinale, potrebbe essere un fattore negativo dal punto di vista psicologico, una sorta di appagamento potrebbe fare danni più importanti rispetto a quelli portati dall’attacco avversario.

Gara 1

FAMILA BK SCHIO - TECNOEDIL TRENTO

Domenica 11 maggio, ore 20.00

Palaromare, via Industria - Schio

Gara 2

TECNOEDIL TRENTO- FAMILA BK SCHIO

Domenica 18 maggio, ore 20.00

Palestra Navarini, via filari longhi, Trento

