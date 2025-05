Stasera Rovereto si gioca tutta una stagione

Dopo aver vinto in Gara 1 e subendo invece sul campo avversario, la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, si gioca tutta una stagione in soli 40 minuti.

Dopo aver vinto in casa con il risultato di 67-65 e aver perso in quel di Vicenza con il punteggio di 79-71, la formazione roveretana dovrà vincere per forza se vuole andare ad incontrare la Virtus Altogarda in semifinale. Alla corte di coach Fumagalli dovrebbero rientrare alcuni assenti. Vietato sbagliare, perdere vorrebbe dire abbandonare la corsa in un momento così importante, fra l'altro con la prospettiva di giocare una semifinale tutta trentina. La formazione vicentina si è dimostrata la bestia nera dei roveretani, in 4 incontri stagionali, ben 2 sono stati vinti dai veneti, che poi in classifica si sono posizionati all'ottavo posto, acciuffando soltanto a fine campionato un posto al sole.

Gara 3

TECNISAN Rovereto - TELEA MEDICAL Vicenza

Mercoledì 07/05/2025 ore 20:00, PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO