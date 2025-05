Il Basket Rosa Bolzano riapre la serie

Il Basket Rosa Bolzano di coach Roubal vince in gara 2 contro il Noventa Padova, sovvertendo il punteggio subito nella prima gara, andando a giocarsi così la possibile permanenza in serie C nell’ultima gara della serie.

Equilibrato il primo parziale, con le ospiti bolzanine che chiudono avanti di poco, 11-12 dopo i primi dieci minuti di gioco. Il Q2 va meglio del precedente, bolzanine sul 17-22 a metà partita. Il rientro in campo vede un certo equilibrio fra le due compagini, 27-32 al suono della penultima sirena. Decisivo e premiante per le bolzanine l’ultimo parziale, con la squadra di Roubal che si conquista sul campo la possibilità di giocarsi tutto in gara 3 fra le mura di casa. Fra le bolzanine, Dodi e Del Balzo Guaye entrambe a quota 12, Doliana a segno con 11 punti.

Gara 3

BASKET ROSA BOLZANO - PALL. NOVENTA PD

Mercoledì 07/05/2025 ore 20.45

PALAZZETTO DELLO SPORT PALARESIA - Via Resia 39/A - BOLZANO