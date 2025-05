E’ il Charly ad aggiudicarsi gara 2

In Gara 2 è il Charly Merano di coach Corinaldesi ad imporsi sulla Tecnoedil Trento, costringendo così le trentine a giocarsi il tutto per tutto in casa in gara 3 a metà settimana.

Partita che inizia abbastanza in equilibrio, la tripla della capitana meranese Ruocco mette benzina in più, Aquilini risponde al meglio, primo parziale in archivio sul 15-13. Nel Q2 le trentine guidate da coach Pedrotti, trovano i punti per il sorpasso, ma l’equilibrio rimane una costante, 29-30, il canestro delle tedesca Saumer fa la momentanea differenza. Il rientro in campo è un vero incubo per le ospiti, il ferro avversario sembra stregato, padrone di casa che non riescono però a fare quanto desiderato, ma mettendo comunque a segno abbastanza punti da complicare il cammino delle trentine, 37-32. Ultima frazione di gioco nuovamente nel segno dell’equilibrio, la cosa favorisce soltanto le meranesi, che chiudono il match sul definitivo 50-44, cosa che manda le due formazioni a doversi giocare l’accesso alle semifinali in gara 3. Fra le padroni di casa, bene Di Blasi con 12 punti, Zangari a seguire con 10. Nelle fila trentine, Aquilini a segno con 16 punti, Nicolini in doppia cifra a quota 10.

Gara 3:

Tecnoedil Trento – Charly Merano

Martedì 06/05/2025 ore 20.30, Palestra Navarini, via filari longhi, Trento