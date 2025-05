Il Val di Cavedine rovina i piani all’Europa Bolzano

In gara 2 dei quarti di playoff, il Valle di Cavedine rovina i piani all'Europa Bolzano, costringendo la disputa ad allungarsi a gara 3.

Bolzanini in trasferta con evidenti le assenze di Porfido e Ginestus. I padroni di casa partono avanti, ma le distanze non preoccupano la formazione di coach Pavani, si va alla prima pausa programmata sul punteggio di 10-6. Q2 che vede il ritmo alzarsi, bolzanini che riducono le distanze, ma a regnare è comunque l'equilibrio, 23-20 a metà partita. Rientro dalla pausa lunga con ritmo che rimane invariato, bolzanini che riducono di una lunghezza il gap, ma sostanzialmente regna l'equilibrio, 34-32 al suono della penultima sirena. Ultima frazione che vede un bello sprint da parte degli uomini di Odorizzi. Tripla di Rossi, poi Bortolotti infila tre liberi di seguito e un missile da tre, bolzanini che non si aspettavano tale reazione, il ritmo si è alzato, le assenze pesano e il basket si sa che è imprevedibile, in definitiva il Val di Cavedine, grazie anche agli ultimi liberi messi a segno, si porta a casa una vittoria preziosa, che costringe i bolzanini a giocarsi la stagione in gara 3, unica consolazione è che sarà fra le mura di casa. Nelle fila del Val di Cavedine, Pederzolli soltanto in doppia cifra, con 12 punti. Nell'Europa Bolzano, Perchinelli, anch'esso a quota 12.

Gara 3

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO