Macaco’s Arcobaleno, prima semifinalista

Sono i Macaco’s Arcobaleno la prima formazione regionale di DR3 ad accedere alle semifinali, sconfiggendo anche in gara 2 l’esordiente Acies Vigolana, dopo un incontro molto simile al primo, dove il punteggio non è mai stato messo in discussione.

Macaco’s che partono senza la presenza di coach Pizzinini, assente in questo turno. Primo quarto abbastanza equilibrato, ma con ospiti che nonostante l’assenza dell’allenatore, si fanno pericolosi e piazzano un 15-22 dopo i primi dieci minuti di gioco. Q2 che vede un tentativo iniziale di reazione da parte degli “alpaca”, la tripla di Marchesini contribuisce, ma i canestri di Chisté e Osello tengono a distanza gli avversari, a metà partita il punteggio è di 27-37. La buona tenuta difensiva degli Acies regge solo metà partita, i più esperti Macaco’s giocano un parziale ottimo, Passerini e Tani colpiscono subito, poi la tripla di Tessari fa il resto, al suono della penultima sirena il punteggio è di 38-58, gap che mette in seria discussione una possibile rimonta da parte dei padroni di casa. Ultima frazione di gioco che per gli ospiti non ha più senso di essere giocata ai ritmi precedenti, il largo vantaggio lancia gli Arcobaleno Macaco’s direttamente in semifinale, partita che si chiude con il definitivo 47-72. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Marchesini con 11 punti e Andreatta a quota 10. Fra i Macaco’s, in doppia cifra Tani con 12, Osello a 11 e Mirandola a quota 10. Se i Macaco’s volano in semifinale, come era preventivato alla vigilia, gli Acies Vigolana terminano la loro prima avventura, che li ha visti esordire ad ottobre del 2024 come “cenerentole”, cresciuti durante la stagione e conquistarsi con le unghie e i denti un posto al sole per giocarsi i playoff. Il basket regionale spera tanto che la favola continui anche nelle prossime stagioni.