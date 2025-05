“Gufi” incontenibili in gara 1

Buona, anzi ottima, la prima prestazione in campo dei Night Owls Trento, che in gara 1 dei quarti di finale playoff, strapazzano il San Marco Rovereto, costruendo la propria vittoria nella prima parte del match.

Parte a razzo la squadra guidata in questa occasione dal duo Giordano-Caldara, vista l'assenza di coach Bonelli, aggredendo da subito il ferro avversario, difesa roveretana che soffre il ritmo, che non è di certo di studio, ma anzi, cercato per mettere in seria difficoltà gli avversari. Primo parziale che termine sul punteggio di 27-14. “Gufi" che tengono alto il ritmo anche nel Q2, la formazione guidata da Franceschini, soffre più del dovuto, anche in questo frangente subisce più del dovuto le continue scorribande avversarie e a metà partita il punteggio è di 48-23. La pausa lunga porta qualche buon consiglio finalmente ai roveretani, nel terzo parziale mettono a segno più o meno gli stessi punti segnati nei precedenti 20’ di gioco, ma per loro sfortuna, i Night Owls non cedono più di tanto, Zago è una certezza in difesa, lo sforzo degli ospiti è servito a poco, 69-45 al suono della penultima sirena. Ospiti che fanno meglio degli avversari anche nell’ultima frazione, ma le differenze sono così poche che scalfirono soltanto il largo gap immagazzinato nella prima metà del match, dove i Night Owls hanno costruito la propria vittoria. Finale di partita con il definitivo 84-61, che premia le ambizioni dei Night Owls, certificando anche il fatto che la formazione di Trento si candida a chiudere il discorso già in gara 2, avversari permettendo. Nei Night Owls, Santoni il più prolifico, 17 punti per lui. Bene anche Zago, a segno con 14 centri. Della Pietra a quota 10, Frenez e Candeo entrambe a quota 9. In maglia roveretana, Dellantonio a quota 12, Rella con 11 e Rosignoli con 9.

Gara 2

SAN MARCO ROVERETO JBR - NIGHT OWLS TRENTO

Venerdì 02/05/2025 ore 20:45

Palestra Liceo Filzi - Via Savioli - ROVERETO

Eventuale gara 3

NIGHT OWLS TRENTO - SAN MARCO ROVERETO JBR

Mercoledì 07/05/2025 ore 21:30

PALESTRA LICEO GALILEI - Via Nepucemo Bolognini, 92 - TRENTO