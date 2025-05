Parte bene il Gardolo, suo il derby

Parte nel migliore dei modi l’avventura playoff dei quarti di finale, con gli uomini di De Palo che sconfiggono i Blue Bear nell’inedito e già entusiasmante derby cittadino.

Blue Bear che partono scontando l’importante assenza di Germanà. Iniziale fase di studio dove le due formazioni giocano in equilibrio, partire con il piede giusto è fondamentale, ai due canestri di Perissinotto, risponde Chermaz con una tripla. Primo parziale in archivio sul punteggio di 16-11, si rivede in campo Angelini dopo il lungo infortunio e va anche a canestro. Il Q2 riassume quello che dovrebbe essere un derby equilibrato, Gardolo meno pericoloso e sopratutto formazione di coach Valla che ribatte ad ogni colpo, restando in scia, complice anche la tripla finale di Chermaz, 32-26. Dopo la pausa lunga assistiamo ad un’accelerata da parte dei padroni di casa, ospiti annichiliti che vedono il ferro avversario solo con il binocolo, nel frattempo gli uomini in “giallo” colpiscono e non mollano la presa, lo sprint iniziale di Dellai con il suo 5-0 è fondamentale per muovere i suoi. Parziale a senso unico, dove gli ospiti raccolgono soltanto le briciole cadute dalla tavola, 50-30 al suono della penultima sirena. Ultimo quarto abbastanza atipico, i falli sono numerosi, Gardolo soffre la ritrovata ma tardiva verve avversaria, ma il buon vantaggio e l’esperienza dei suoi serve a limitare il rientro degli ospiti. Undici dei tredici punti segnati dal Gardolo vengono dalla lunetta, questo dice molto sulle difficoltà a segnare dal campo in questo frangente. Partita che si chiude con il definitivo punteggio di 63-52. In casa Gardolo, Dellai capofila dei marcatori, 17 punti a referto. A seguire Perissinotto e Gambino, entrambe a quota 13. Chiude in doppia cifra Spagnolo con 10. Nelle fila dei Blue Bear, in doppia cifra il rientrante Angelini, che si dimostra l’uomo più pericoloso in maglia bianco-blu, 18 punti a referto dopo la pausa dovuta all’infortunio.