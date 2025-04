Arcobaleno Macaco's senza pietà in gara 1

In gara 1 del primo playoff i Macaco’s Arcobaleno non trovano molta resistenza da parte degli Acies Vigolana, vincendo senza problemi nel primo confronto.

Partono abbastanza bene gli uomini idi casa guidati da coach Pizzinini, “alpaca” da subito costretti ad inseguire. Barbieri piazza un bella tripla a metà del parziale, il gap inizia a farsi subito importante e il primo quarto va in archivio sul punteggio di 25-11. Il Q2 vede da subito più equilibrio, la tripla ospite di Rigato e la successiva di Marchesini, danno qualche pensiero alla difesa rosa-nera, ma nel complesso i padroni di casa non perdono la testa, andando alla pausa lunga guadagnando ancora qualcosa, 45-29. Con il rientro in cambio cambia la musica, Macaco’s che fanno sul serio, prendono il ferro avversario per un tiro a segno, cinque triple di seguito, 3 di Barbieri, Osello e Tani. “Alpaca” alla mercé dell’assalto avversario, che in definitiva non li lascia giocare, ma solo assistere, un solo canestro a segno, Marchesini l’autore, uno dei quarti più a senso unico di tutto il campionato, 60-31 e partita chiaramente compromessa a questo punto, non solo il largo gap, il morale va sotto le scarpette quando si subisce un parziale simile. Ultimo quarto dove i padroni di casa devono solo tenere controllata la voglia di rivalsa avversaria. Capitan Valla commette qualche ingenuità di troppo e si fa buttar fuori, il contesto e il largo vantaggio non giustificavano l’approccio nervoso al campo. Ospiti che recuperano qualcosa, ma serve solo per la statistica, finale di partita sul definitivo 89-55, che sigilla gara 1, dove non c’è stata assolutamente storia. Fra i Macaco’s, Tani a quota 23, bene Passerini con 16 punti. In doppia cifra anche Osello con 13, Giordani e Barbieri entrambe a quota 12, quest’ultimo grazie a 4 triple. Nelle fila degli “alpaca", in doppia cifra soltanto Marchesini con 14, lo seguono Cecconi con 9 e Giordani a 8 punti. Macaco’s Arcobaleno che possono chiudere la serie in anticipo già domenica 4, hanno in mano il match point, ma ci si può aspettare molta più resistenza da parte dell'Acies Vigolana per la gara del dentro o fuori.

Gara 2

ACIES VIGOLANA - ARCOBALENO MACACO’S

Domenica 04/05/2025 ore 20:00

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO

Eventuale gara 3

ARCOBALENO MACACO’S - ACIES VIGOLANA

Giovedì 08/05/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO