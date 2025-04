Dolomiti Energia - Sassari si giocherà domenica mattina

La Dolomiti Energia Trentino comunica che la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari si disputerà domenica 27 aprile a partire dalle ore 11.30 e non sabato sera, come da calendario, data resa inservivile dalla giornata di lutto nazionale proclamata dal Coni in corrispondenza con i funerali di papa Francesco. I biglietti già acquistati per la precedente data e orario rimangono validi per la partita di domenica. Contestualmente, riapre la vendita dei tagliandi per assistere alla gara contro la Dinamo Sassari.

A questa sofferta conclusione si è giunti dopo una giornata di consultazioni, che ha giocoforza coinvolto sia la Lega Basket di serie A sia la Lega Pallavolo, dato che la ilT Quotidiano Arena, a partire dalle ore 18, avrebbe dovuto ospitare gara-1 della finale scudetto fra Itas Trentino e una fra Perugia e Civitanova (il nome si conoscerà domani sera), partita già inserita nel palinsesto di RaiSport. Calcolando tutti tempi necessari per montare il taraflex e riconfigurare il palasport per una disciplina diversa, si è infine deciso di calendarizzare le due partite a sette ore una dall'altra.