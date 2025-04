Nulla da fare per l’Alperia contro la testa di serie Costa

Costa Masnaga rispetta il pronostico e si aggiudica gara uno dei playoff contro l’Alperia Basket Club Bolzano, imponendosi 54-44 tra le mura amiche. Una partita combattuta, in cui le bolzanine, nonostante l’assenza di apporto dalle due straniere, hanno avuto una reazione d’orgoglio, che tiene aperta la serie in vista del ritorno di mercoledì 23 aprile al PalaMazzali.

L’inizio del match è lento ma equilibrato, con le squadre sul 4-4 dopo cinque minuti. Poi le padrone di casa accelerano, piazzano un parziale di 10-3 e chiudono il primo quarto avanti 14-7. Nel secondo periodo Costa aumenta ancora l’intensità, approfitta delle difficoltà di Bolzano, che deve rivedere le proprie dinamiche e piano partita, allungando cosi fino al +18. L’ingresso di Elena Gualtieri dà una prima scossa all’Alperia, che riesce a limare lo svantaggio e va all’intervallo lungo sotto di 12.

È nel terzo quarto che le bolzanine mettono in mostra tutto il loro carattere: guidate da una determinata Manzotti, mettono a segno un parziale di 10-1 che le riporta a -6, con il punteggio che alla fine del periodo recita 39-33, con la partita quasi riaperta.

Bolzano tocca il -4 a inizio dell’ultima frazione, una situazione impensabile solo 30 minuti prima. Ma Costa non ci sta e grazie anche agli importantissimi rimbalzi offensivi (17 contro gli 8 bolzanini), riprende il controllo e ristabilisce un vantaggio in doppia cifra. Alla fine saranno 48 per le padrone di casa e 35 per Bolzano, dei quali 11 di Alessia Egwoh.

In una partita dove il Basket Club Bolzano ha dovuto rinunciare completamente a Stefanczyk e Vaitekunaite avulse dalla partita e dalla squadra, sono uscite molto bene nel finale le giovani, con Asia Zaman che segna la sua prima tripla in A2, su assist di Martina Bonato che è poi anche l’ultima giocatrice a segnare 2 su 2 dalla lunetta su assist di Rosa Kob. Per Costa in doppia cifra Osazuwa con 11 punti, Penz e Crowder 12, mentre per l’Alperia Manzotti con 15.

Le dichiarazioni

«È stata una vera partita da playoff. - afferma Massimo Romano - Come ci aspettavamo, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi e lo si vede anche dal risultato. All’inizio ci è mancata l’energia, anche perché alcune nostre giocatrici, in particolare le straniere, non sono mai entrate in partita. Le italiane però hanno messo in campo anima e testa, riportandoci a contatto. Ora c’è gara due, e si riparte dallo 0-0. A rimbalzo abbiamo sofferto, ma siamo una squadra più piccola e dobbiamo compensare con un grande lavoro difensivo e fisicità contando più sul lavoro di squadra che della singola. Speriamo mercoledì di avere tutte pronte, altrimenti, come questa sera, faremo di necessità virtù».

Il tabellino

CLV Limonta Costa Masnaga - Alperia Basket Club Bolzano 54 - 44 (14-7, 32-20, 39-33, 54-44)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 12 (0/3, 4/6), Cibinetto* 2 (0/3, 0/3), Osazuwa* 11 (5/10 da 2), Gorini, N'Guessan 7 (2/6, 0/1), Kaczmarczyk* 6 (2/7 da 2), Olandi, Redaelli, Bonomi NE, Motta 2 (1/4, 0/1), Serra 2 (1/2 da 2), Crowder* 12 (6/8, 0/2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 8/20 - Rimbalzi: 48 17+31 (Osazuwa 8) - Assist: 10 (Penz 2) - Palle Recuperate: 11 (N'guessan 5) - Palle Perse: 18 (N'guessan 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 4 (2/6, 0/1), Pollini* 5 (1/1, 1/5), Malintoppi, Cassini NE, Egwoh* 6 (3/7 da 2), Stefanczyk, Gualtieri 9 (1/3, 1/2), Manzotti* 15 (2/8, 3/10), Vaitekunaite*, Bonato 2 (0/2 da 2), Zaman 3 (1/1 da 3), Kob. Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 9/30 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 35 8+27 (Egwoh 11) - Assist: 11 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 10 (Schwienbacher 2) - Palle Perse: 21 (Schwienbacher 6)

Arbitri: Melai M., Montano S.