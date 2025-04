Ufficializzato il calendario playoff di DR3

E’ stata la partita conclusiva della regular season a determinare l’ultimo accesso al tabellone dei playoff, promuovendo la Virtus Altogarda B all’ottava posizione, cosa che le permetterà di giocarsi i quarti di finale di campionato nella sua brevissima storia. Tre le formazioni esordienti in questi playoff.

Oltre alle già qualificate da tempo, Alto Adige - Sudtirol, Macaco's Arcobaleno, Europa Bolzano, Blue Bear B, Valle di Cavedine e alla più recente della nuova formazione dell'Acies Vigolana, si aggiunge a queste la squadra di coach Ziggiotto, la Virtus Altogarda-B, che all'ultimo trova un posto libero, soffiandolo all'ultimo al Val di Fiemme, che da inizio stagione pareva essere una delle naturali candidate ad un posto al sole a fine stagione. Se la parte alta della classifica era ben definita da tempo, la lotta per gli ultimi due posti per i playoff, è stata una bellissima lunga sfida a tre, con protagoniste l'Acies Vigolana, la Virtus Altogarda-B e il Val di Fiemme. Tra le otto contendenti alla vittoria finale, tre esordienti assolute, Alto Adige Sud Tirol, Acies Vigolana e Virtus Altogarda-B.

Il calendario delle sfide dei quarti di finale è il seguente:

Quarto di finale 1: Alto Adige Sudtirol-Virtus Altogarda B

Gara 1

ALTO ADIGE SUEDTIROL - VIRTUS ALTOGARDA

Lunedì 28/04/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO - (BOLZANO)

Gara 2

VIRTUS ALTOGARDA - ALTO ADIGE SUEDTIROL

Mercoledì 07/05/2025 ore 21:00

Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA - (TRENTO)

Eventuale Gara 3

ALTO ADIGE SUEDTIROL - VIRTUS ALTOGARDA

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO - (BOLZANO)

Quarto di finale 2: Not in My House Trento - Blue Bear Birrazzano

Gara 1

NOT IN MY HOUSE TRENTO - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Mercoledì 23/04/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO - (TRENTO)

Gara 2

BLUE BEAR BIRRAZZANO - NOT IN MY HOUSE TRENTO

Lunedì 28/04/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO - (TRENTO)

Eventuale gara 3

NOT IN MY HOUSE TRENTO -BLUE BEAR BIRRAZZANO

Mercoledì 07/05/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO - (TRENTO)

Quarto di finale 3: Europa Bolzano - Valle di Cavedine

Gara 1

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 28/04/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO - (BOLZANO)

Gara 2

VALLE DI CAVEDINE - EUROPA BOLZANO

Domenica 04/05/2025 ore 20:00

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VALLELAGHI - (TRENTO)

Eventuale gara 3

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO - (BOLZANO)

Quarto di finale 4: Arcobaleno Macaco's - Acies Vigolana

Gara 1

ARCOBALENO MACACO'S - ACIES VIGOLANA

Giovedì 24/04/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO - (TRENTO)

Gara 2

ACIES VIGOLANA - ARCOBALENO MACACO’S

Domenica 04/05/2025 ore 20:00

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO - (TRENTO)

Eventuale gara 3

ARCOBALENO MACACO’S - ACIES VIGOLANA

Giovedì 08/05/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO - (TRENTO)

La classifica della regular season