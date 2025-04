Verso il derby playoff fra Trento e Merano

Quarto di finale abbastanza inaspettato con derby per le due formazioni regionali ammesse ai playoff, ma che probabilmente è l’accoppiamento più naturale e gradito alle due compagini, che evitano così di scontrarsi in prima battuta contro una delle temute “corrazzate” venete e che vede, giocoforza, una formazione regionale che accederà in automatico in semifinale.

Tecnoedil Trento

Tecnoedil Trento, conosciuta anche dagli addetti ai lavori con il nome storico di Belvedere Ravina, formazione femminile del capoluogo trentino, dalla stagione 2014/15 in serie C, con una comparsa in serie B nel 2022/23, è giunta quinta quest’anno dopo la lunga cavalcata della regular season, molto staccata dalle prime quattro, senza mai riuscire a metterne in discussione il predominio delle quattro corazzate venete. Formazione guidata per il secondo anno consecutivo da coach Omar Pedrotti, abile giovane coach capace di salvarne la situazione dopo la difficile stagione negativa dovuta alla retrocessione dalla difficilissima serie B. Bilancio di 13 vittorie e altrettante sconfitte, media di 62.9 in attacco, in difesa invece 60.4, rispettivamente quarto reparto del campionato e undicesimo fra le quattordici rappresentanti in serie C, un dato che può lasciare perplessi, Merano è meno efficace in attacco, ma la difesa delle altoatesine è ben più solida. Due mini serie positive da tre vittorie, contro una sola serie negativa di altrettante sconfitte. All’andata la Tecnoedil ha sconfitto la formazione meranese con il punteggio di 77-62, ma al ritorno il Charly ha vinto con il punteggio di 70-65, quindi distacco favorevole alle trentine, ma al tempo stesso un bel biglietto da visita che certifica il possibile equilibrio fra le due formazioni. In campionato, nessun passo falso da parte delle trentine contro le formazioni più arretrate in classifica, ma che non sono mai riuscite a sconfiggere in otto partite, nessuna delle prime quattro della classe, pur impensierendo di parecchio la capolista San Bonificio (-1) e la corazzata Schio (-2) fuori casa, almeno in uno dei due casi, poteva esserci il colpaccio in trasferta. A livello individuale, la squadra guidata da coach Pedrotti, ha delle ottime carte da giocare. In primis possiamo pensare a Cristina Aquilini, ala piccola grintosa e tuttofare, particolarmente efficace e pressoché sempre in doppia cifra con media di circa 14 punti a partita, seconda marcatrice assoluta del campionato. Le sue compagne Arianna Nicolini quattordicesima in classifica marcatori, e Cindy Polesel, che la segue di una posizione, sono delle ottime guardie, hanno mostrato la propria forza in più di una partita, con la seconda che in contropiede non trova molte rivali in regione. Completano il quintetto ideale con i dovuti cambi, Sartori, capitan Caldonazzi, Quaresima e il centro di recente impostazione dalla Germania, Nathalie Saumer, la quale ha dato centimetri importanti nel pitturato. Nello staff di coach Pedrotti, c’è anche il preziosissimo lavoro del vice Marco Vinciguerra e di Luca Degasperi, preparatore atletico, il cui lavoro lo si vede poi in campo e dal numero limitato di infortuni, dovuti al suo lavoro fatto a monte.

Charly Merano

Formazione altoatesina del Charly Merano, che da neopromossa ha saputo farsi largo e conquistare il sesto posto, trovando un biglietto per i playoff adatto alle sue caratteristiche e che premia l’ottimo lavoro fatto da coach Daniele Corinaldesi in questi anni. Nel confronto diretto, la spunta di poco Trento, ma possiamo considerarlo il quarto di finale più equilibrato di questa stagione, pari punti e differenza di pochi canestri nei due confronti stagionali. Due serie positive da tre successi in una stagione, compensate da altrettante serie negative di 3 sconfitte di seguito, cosa abbastanza normale in un campionato molto equilibrato come questo. I momenti più alti della stagione sono state le vittorie contro Lonigo e la recente contro Mestre. Per contro si sono viste anche grosse ingenuità, tipo la sconfitta contro l’ultima in classifica Alpo e quella casalinga patita contro Noventa. Minima la differenza punti nelle medie, 57.6 in attacco, contro i 57.4 in difesa. Nelle fila meranesi, le più efficaci marcatrici sono Travaglia, capitan Ruocco, rispettivamente sesta e ottava in classifica marcatori, Di Blasi, Zangari, Salviato, Betta e Xausa, quest’ultima autrice di una prova da incorniciare nella recentissima trasferta di Mestre.

Lo staff di Corinaldesi è costituito anche da Max Ruocco e da Armando Cominelli, il vero guardiano dei livelli di stress della squadra, che sa sempre riportare tutto verso il versante meno ripido da affrontare. Non è certa la presenza di Camilla Travaglia, al momento infortunata, ma vero esempio della formazione, una che spinge al massimo anche oltre le proprie capacità sportive, non sarà facile vederla seduta in tribuna, farà di tutto per essere in campo. Formazione di Merano che ha sofferto meno delle trentine nei confronti diretti contro le prime quattro della classe, vincendo in due frangenti, contro Lonigo in casa e contro Mestre in esterna.

Il confronto

La maggiore esperienza delle trentine nella categoria, oltre al fattore campo, fanno propendere le quotazioni verso la formazione di coach Pedrotti, ma le chance delle meranesi sono notevoli, possiamo ipotizzare un 55% per le trentine e il restante 45% per le meranesi. Sarà di certo una bella sfida, non è detto che si interrompa in due soli turni, estremamente probabile che sia necessaria la “bella”, da giocarsi a Trento come da programma, il che fa pendere, ma di poco, la lancetta verso il versante della Tecnoedil.

Gara 1:

Tecnoedil Trento – Charly Merano

Domenica 27/04/2025 ore 18.00, Palestra Navarini, via filari longhi, Trento

Gara 2:

Charly Merano - Tecnoedil Trento

Domenica 04/05/2025 ore 18.00, Palestra Segantini, Merano

Eventuale Gara 3:

Tecnoedil Trento – Charly Merano

Martedì 06/05/2025 ore 20.30, Palestra Navarini, via filari longhi, Trento